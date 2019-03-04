​​​​​​​GHE, Karadağ’da ateşe atladı: 4-2

K-Pet Süper Lig’de 20.hafta karşılaşmasında ligde rahat bir konumda bulunan Lefke, kendi sahasında ligde kalma mücadelesi veren Girne Halk Evi’ni konuk etti. Lefke 16 Ağustos Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Lefke 4-2 kazanarak rakibini ateşe attı. Lefke’ye galibiyeti getiren golleri Yılmaz Şipal (2) ve Candy Augustine (2) kaydetti. Konuk Girne Halk Evi’nde Lomana Lua Lua’nın golleri kırmızı beyazlıların puan almasına yetmedi. Lefke aldığı galibiyetle 34 puana yükselirken, Girne Halk Evi 11 puanda kalarak rakiplerinin puan aldığı haftayı puansız kapattı. Ligde 21.haftada Lefke, Çetinkaya’ya konuk olurken, Girne Halk Evi de lider Yenicami’yi ağırlayacak.

STAT: Lefke 16 Ağustos Stadı

HAKEMLER: S. Şimşek***, R. Yamuk***, A. Karahasan***

LEFKE

Mehmet Özeralp***

Yakup Esmeraslan***

Mehmet Volkan**

Mustafa Tahsildaoğlu**

Botanle Bidemi**

Candy Augustine***

(Dk.86 Tuncay)

Yusuf Özbahar**

(Dk.78 Kaan)

Ali Özbahar***

Yılmaz Şipal***

Semih Ünaldı**

(Dk.85 Hüseyin)

Kasım Tağman**

TD: İltaç Karayel

GİRNE HALK EVİ

Okyanus Öndağ**

Hasan Sadrazam**

Tunahan Şencan**

(Dk.75 Yaşar)

Lomana Lua Lua***

İlker Tek**

Oladele Oshobe**

James Akpama***

Yankı Aktül**

(Dk.75 Özgür)

Kaan Borova*

Selim Saygı*

(Dk.43 Talip)**

Mustafa Yaşınses*

TD: Serhat Deniz

GOLLER: Dk. 16 ve 21 Yılmaz Şipal, Dk.49 ve 81 Candy Augustine (Lefke) – Dk.73 ve 87 Lomana Lua Lua (Girne Halk Evi)