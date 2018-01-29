GG’yi yenileri uçurdu: 2-1

K-Pet Süper Lig’in 16’ncı hafta mücadelesinde Gençlik Gücü, Atatürk Stadı’nda konuk ettiği Küçük Kaymaklı’yı 2-1 mağlup ederek ikinci yarıya galibiyetle başladı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren G.Gücü’nün galibiyet sayıları yeni isimlerden geldi. 15’nci dakikada Bara ve 57’nci dakikada Ndue’nin golleri G.Gücü’ne galibiyeti getirdi. Şampiyoluk yarışı içinde yer almak isteyen ve mağlup olan K.Kaymaklı’nın tek sayısını 45+1’inci dakikada Uğur Gök kaydetti. Bu sonuçla Gençlik Gücü puanını 20 yaparken, Küçük Kaymaklı 25 puanda kaldı.

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Ali Özer**, Şakir Azizoğlu**, Ferhat Tuna**

G.GÜCÜ

Ferhat Oğlak**

Hakan Karacaoğlu**

Ali Akbulut**

Agit Altan**

Ahmet C. Tokmak**

Yusuf Palaz**

Gökhan Özer**

Uğur Sönmez**

(Dk.90 H. Paşa)

Debola Ogunseye**

Maiaya Bara**

(Dk.73 Orhan)*

Ndue Mujeci***

TD: Niyazi Göksun

K.KAYMAKLI

Ali Duvarcı*

Berkem Nurdal**

Mehmet Kaygısız*

Turgut K. Çoban*

Bayram Anday**

Hüseyin Adal*

(Dk.81 Tuğrul)

Franck Mbargh*

Sercan Çoban**

(Dk.32 Yağış)**

Uğur Gök**

Arsene Junior*

Ougeynou Ndoye*

TD: İltaç Karayel

GOLLER: Dk.15 Maiaya Bara, Dk.57 Ndue Mujeci (G.Gücü) – Dk.45+1 Uğur Gök (K.Kaymaklı)