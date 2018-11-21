GG’de gol var, galibiyet yok

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Gençlik Gücü, ligin son beş haftasını galibiyet alamadan 1 beraberlikle kapatabildi. Lige iyi bir başlangıç yapan yeşil beyazlı ekip, 4’üncü haftayı 2 galibiyet ve 2 beraberlikle 8 puanla 4’üncü sırada tamamlamıştı. O haftadan sonra Gençlik Gücü oynadığı 5 maçta 10 gol atma başarısı göstermesine rağmen sadece bir maçtan beraberlikle ayrılarak 1 puan alabildi.

Geçtiğimiz yıla göre gol sayısı arttı, puan artmadı

G.Gücü son beş haftada Yenicami’ye 6-2, Doğan Türk Birliği’ne 4-1, Mağusa Türk Gücü’ne 4-3 ve Cihangir’e 3-2 mağlup olurken, Baf Ülkü Yurdu ile 2-2 berabere kaldı. Geçtiğimiz yıllara oranla Gençlik Gücü gol yollarında kendini geliştirdi. Geçtiğimiz sezonun 9 haftası geride kalırken 7 gol atabilen yeşil beyazlılar, bu sezon bu rakamı 19’a yükseltti. Ancak puan açısından geçtiğimiz sezonun 9’uncu haftasında elde ettiği 8 puanlık performansı sadece 1 puanla geçebildi.