GG uzatmada vurdu: 2-1

K- Pet Süper Lig’de 12. hafta mücadelesinde Gençlik Gücü konuk ettiği Çetinkaya’yı uzatma anlarının sonlarında attığı golle 2-1 mağlup ederek haftayı galibiyet ile tamamladı. Ev sahibi G.Gücü’nün gollerini 11. dakikada William ve 90+5. dakikada Debola kaydederken, Çetinkaya’nın golü 85. dakikada Herman’dan geldi. Gençlik Gücü bu galibiyet ile puanını 14’e yükseltirken, Çetinkaya 21 puanda kalarak zirve yarışında yara aldı.

Çetinkaya’da Herman direğe takıldı

Gençlik Gücü’nde 43. dakikada William’ın eline çarpan top hakem Timur Ercan Bodi tarafından penaltı olarak değerlendirildi. Çetinkaya’da penaltı atışını kullanan Herman’ın vuruşunda top yan kale direğinden oyun alanına döndü. G.Gücü’nün galibiyet sayısı ise Cenk’in geri pasa elle müdahalesi sonrası kazanılan çift vuruşta Debola’dan geldi.

STAT: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

HAKEMLER: Timur Ercan Bodi**, Şakir Azizoğlu**, Özal Çağlayan**

GENÇLİK GÜCÜ

Çağatay Gürler**

Tayfun Doğan**

Derviş Özeralp**

William Kway**

(Dk.87 Uğur Sönmez)

Ahmet Can Tokmak**

(Dk.65 Orhan Çokbekler)*

Gökhan Özer**

Ali Akbulut**

Özcan Saygı**

Hascan Kırmaz**

Debola Ogunseye***

Hakan Karacaoğlu**

GAÜ ÇETİNKAYA

Cenk Yılmaz*

Hüseyin Kayalılar**

Tunç Özgürgün*

(Dk.66 Muammer Tip)*

Serkan Önet**

Abbas Osum*

Ümitcan Babahan**

Herman Kovad**

Eko Barine*

Faye Baptiste*

(Dk.70 M. Kemal Atlar)*

Erdinç Börekçi**

Emre Özsin*

(Dk.66 Esin Sonay)**

GOLLER: Dk.11 William, Dk.90+5 Debola (G.Gücü), Dk.85 Herman (GAÜ Çetinkaya)