GG üçlük attı: 1-0

K-Pet Süper Lig’in 14’üncü haftasında Gençlik Gücü konuk ettiği Merit Alsancak Yeşilova’yı 1-0’lık skorla mağlup etti. Lefkoşa’nın yeşil beyazlı ekibi bu sonuçla son üç iç saha maçından galibiyetle ayrılmış oldu. Yeşilova ise son beş maçta galip gelemezken, üst üste üçüncü maçından mağlubiyetle ayrıldı. G.Gücü’ne galibiyeti getiren golü 22’nci dakikada William kaydetti. Bu sonuçla G.Gücü 17 puana yükselirken Merit Alsancak Yeşilova 16 puanda kaldı. G.Gücü ilk yarının son maçında Cihangir deplasmanına gidecek. Yeşilova ise Küçük Kaymaklı’ya konuk olacak.

STAT: Şht. Hüseyin Ruso

HAKEMLER: Serkan Durmaz**, Kaan Koday**, Ozan Kel**

G.GÜCÜ

Ferhat Oğlak**

Sezgin Dağ*

(Dk.68 Tayfun)*

Derviş Özeralp**

William Owusu**

Ahmet C. Tokmak**

(Dk.65 Uğur)*

Gökhan Özer**

Ali Akbulut**

Özcan Saygı**

(Dk.84 Orhan)

Hascan Kırmaz**

Debola Ogunseye**

Hakan Karacaoğlu**

TD: Niyazi Göksun

MERİT A. YEŞİLOVA

Hasan Piro**

Bayram Özgün**

Okan Kibar*

Vakkas Kaynarca**

Mustafa Salk*

Seyi Adeleke*

(Dk.78 Talat)*

İlyas Niyazi**

(Dk.80 Cenker)*

Billy Mehmet*

Yasin Doğan**

(Dk.72 Cevdet)*

Gilles Binya**

Lomana Lua Lua**

TD: Erdinç Akyulaf

GOL: Dk.22 William Owusu (G.Gücü)