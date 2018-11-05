GG puanı son anlarda kaptı: 2-2

K-Pet Süper Lig’in 7’nci hafta mücadelesinde Gençlik Gücü ile Baf Ülkü Yurdu karşı karşıya geldi. Baf Ülkü Yurdu 2 farklı üstünlük yakaladığı maçta Gençlik Gücü’nün son dakikalarda bulduğu gollere engel olamadı ve maç 2-2 tamamlandı. G.Gücü’nün golleri Prince ve Özgür Ongun’un penaltısından gelirken, Baf Ülkü Yurdu’nun gollerini Joseph kaydetti. Bu skorla G.Gücü 9, Baf Ülkü Yurdu 14 puana yükseldi. Ligin 8’inci haftasında G.Gücü Mağusa Türk Gücü’ne konuk olacak. Baf Ülkü Yurdu ise Girne Halk Evi’ni konuk edecek.

STAT: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

HAKEMLER

Ali Özer**

Halil E. Canaloğlu**

Özal Çağlayan**

G.GÜCÜ

Mustafa Dağman**

Tayfun Doğan*

(Dk.60 Mahmut)*

Mehmet Kaygısız*

Ocran İdan**

Burak Emir*

(Dk.72 İltaç)*

Arif Öztürk*

(Dk.60 Aşkın)*

Ali Akbulut*

Prince Boateng**

Özcan Saygı*

Debola Ogunseye*

Özgür Ongun*

TD: Niyazi Göksun

BAF ÜY

Erdoğan Nay**

Erdinç Börekçi**

Hürcan Şenkardeşler*

(Dk.55 Tahsin)**

İbrahim Hatay*

Joseph Obidiaso***

Lawal Murtadah**

Ahmet Hatay**

Hasan Sedatgil*

(Dk.87 Umut)

Berk Şen*

Azat Tip*

Mehmet Göktaş*

(Dk.88 Ali)

TD: Kemal Yürekli

GOLLER: Dk.88 Prince Boateng, Dk.90+5 Özgür Ongun (P) (G.gücü) - Dk.56 ve 64 Joseph Obidiaso (BÜY)

