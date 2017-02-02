GG oynadı, Gönyeli baktı: 0-3

STAT: Gönyeli Stadı

HAKEMLER: Mehmet Malek, Ahmet Karaoğluları, Mesut Bozlar

GÖNYELİ: Erdinç Arabacıoğlu, Menteş Mertkaya, Reşat Nazlı, Yusuf Palaz, İbrahim Öksüzoğluları, Raif Selden (Mehmet Çapur), Tuğrul Çiftçioğlu, Akın Topal, Erdoğan Murat, Tahir Soğukoluk (Ahmet Can Temel), İbrahim Kaba (Serkan Karaoğlan)

GENÇLİK GÜCÜ: Ferhat Oğlak, Ali Akbulut (Özcan Saygı), İsmail Soydan, Gökhan Özer, Derviş Özeralp (Hüseyin Yıldırım), Zeeb Choudrhy, Tayfun Doğan, Hascan Kırmaz, Debola Ogun Seye, Hakan Altın (Ceyhun Özalkın), Abdou Dodja

GOLLER: Dk.8 Hakan Altın, Dk.34 Abdou Dodja, Dk.50 Gökhan Özer (Gençlik Gücü)

Koop Bank Kıbrıs Kupası 1.tur maçında Süper Lig ekibi Gençlik Gücü ile 1.Lig’de özellikle devre arasında önemli isimleri kadrosuna katan Gönyeli takımları karşı karşıya geldi. Gönyeli Stadı’nda oynanan karşılaşmada Gençlik Gücü rakibini 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Yeşil beyazlılara galibiyeti getiren golleri Hakan Altın, Abdou Dodja ve Gökhan Özer kaydetti.