GG, MTG’yi korkuttu: 4-3

K-Pet Süper Lig’in 8’inci haftasında Mağusa Türk Gücü, Gençlik Gücü’nü konuk etti. Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan mücadeleyi 4-3’lük skorla Mağusa Türk Gücü kazandı.

Ev sahibi ekip karşılaşmada 4-0’lık üstünlük yakalamasına rağmen kalesinde peş peşe gördüğü gollerle maç bir anda 4-3’e geldi. Ancak konuk ekip gol atma başarısı gösteremeyince maçtan galip ayrılan taraf 4-3’lük skorla MTG oldu. MTG’ye galibiyeti getiren golleri Arif Uysal (2), Dinopeter ve Yusuf Beyazi kaydetti. G.Gücü’nün sayıları Özgür Ongun (2) ve Debola’dan geldi. Bu skorun ardından MTG puanını 19 yaparken, G.Gücü 9 puanda kaldı. Ligin 9’uncu haftasında Mağusa Türk Gücü, Girne Halk Evi’ne konuk olacak. G.Gücü ise Cihangir’i konuk edecek.

STAT: Dr. Fazıl Küçük Stadı

HAKEMLER

Hüseyin Eyyüpler**

İsmail Egeli**

Ömer Doğru**

MAĞUSA TG

Yusuf Yontar**

Yasin Kurt**

Yusuf Beyazi**

Orhan Kalaycı**

Michael Odibe**

Mehmet Erol**

(Dk.77 Nevzat)*

Dinopeter Jude***

(Dk.87 Erdoğ)

Mehmet Gürlü**

Arif Uysal***

(Dk.80 Emre)*

Halil Turan*

E. Peter**

TD: Ali Oraloğlu

G.GÜCÜ

Mustafa Dağman*

Aşkın Kavaklı*

(Dk.46 Özgür)**

Mehmet Kaygısız**

Ocran İdan**

İltaç Keçeli**

Arif Öztürk*

(Dk.73 Abdullah)**

Ali Akbulut**

Prince Boateng**

Özcan Saygı**

Debola Ogunseye**

Sezin Dağ*

(Dk.46 Mahmut)**

TD: Niyazi Göksun

GOLLER: Dk.9 ve 74 Arif Uysal, Dk.41 Yusuf Beyazi, Dk.50 Dinopeter (MTG) – Dk.78 ve Özgür Ongun, Dk.84 Debola (G.Gücü)

Fotoğraf: Kanı Aldağ