GG, Çanakkale’yi zor geçti: 4-2

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Zekai Töre, Sertan Alkın, Cem Öksüzoğulları

G.GÜCÜ: Seyit Geçici, Aşkın Kavaklı (Dk.29 Sezgin), Mehmet Kaygısız, İltaç Keçeli, Emrah Güler, Arif Öztürk, Ümitcan Babahan, Ali Akbulut (Dk.78 Mahmut), Prince Boateng, Debola Ogunseye (Dk.119 Burak), Abdullah Çapan (Dk.72 Özgür Ongun)

ÇANAKKALE: Umut İlgen, Gökcan Kamış (Dk.42 İbrahim)(Dk.106 Zihni), Yunusu Kalaycı, Ahmet Hallaç, Halil Akdoğan, Hasan Kurt, Hakan Laçin (Dk.86 Hasan), Uvanç Recaioğlu (Dk.75 Osman), Kaan Ayseki, Selçuk Sergeç, Ekrem Zabitler

GOLLER: Dk.28 ve 95 Debola, Dk.118 Sezgin, Dk.120 Burak (G.Gücü) – Dk.89 (P) Selçuk, Dk.107 Yunus (Çanakkale)

Kıbrıs Kupası 1. Tur mücadelesinde Gençlik Gücü konuk ettiği Çanakkale’yi uzatmalarda bulduğu gollerle 4-2 mağlup ederek turu geçen taraf oldu.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlandı. G.Gücü 28’inci dakikada Debola ile öne geçerken, Çanakkale kazandığı penaltı atışı sonrasında 89’uncu dakikada Selçuk ile bulduğu golle maçı uzatmalara taşıdı. Maçın 95’inci dakikasında Debola skoru 2-1 yaparken, 107’nci dakikada Çanakkale Yunus ile skoru yine eşitledi. G.Gücü’nde oyuna sonradan giren Sezgin’in 118 ve Burak’ın 120’nci dakikadaki golleri yeşil beyazlılara turu getiren goller oldu.