GG başladı, Çetinkaya bitirdi: 3-1

K-Pet Süper Lig 27. hafta mücadelesinde GAÜ Çetinkaya geriye düştüğü karşılaşmada Gençlik Gücü’nü 3-1 yenerek haftayı galibiyet ile tamamladı. Gençlik Gücü karşılaşmada 40’ıncı dakikada Uğur Sönmez’in golü ile öne geçerken. GAÜ Çetinkaya ikinci yarıda 67’nci dakikada Kayra, 79’uncu dakikada Muammer ve 88’inci dakikada David Solomon’un golü ile karşılaşmayı galibiyetle noktaladı.

GAÜ Çetinkaya aldığı galibiyet ile puanını 52’ye çıkarırken, Gençlik Gücü 32 puanda kalarak haftayı tamamladı.

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Ali Özer***, Mehmet Ekşici***, Necmi Bulut***

GAÜ ÇETİNKAYA

Cenk Yılmaz**

Fırat Baştürk**

(Dk.72 Atakan)*

Mustafa K. Atlar**

Muammer Tip**

Batuhan Calban**

Abbas Osum**

İbrahim Çıdamlı*

Barine Eko*

David Solomon*

Erdinç Börekçi**

(Dk.89 Cemre)

Hüseyin Kayalılar*

(Dk.36 Kayra)**

TD: Turan Altay

GENÇLİK GÜCÜ

Mehmet Kanat*

Hakan Karacaoğlu*

Ali Akbulut*

Gökhan Özer*

Uğur Sönmez**

(Dk.85 Yusuf)

Ndue Mujeci*

Hüseyin Taşcı*

Agit Altan*

(Dk.79 Sezgin)*

Debola Ogunseye*

Maiaya Mamadou*

Ahmet Can*

(Dk.81 Orhan)

TD: Niyazi Göksun

GOL: Dk.67 Kayra, Dk.79 Muammer, Dk.88 David Solomon (GAÜ Çetinkaya), Dk.40 Uğur Sönmez (Gençlik Gücü)

