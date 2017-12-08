'GEZİCİ'NİN AÇIKLAMALARINA KINAMA

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, Murat Gezici’nin açıklamalarını kınayarak, yetkilileri göreve çağırdı.

KTAMS, Türk Ajansı-Kıbrıs’ta (TAK) yetkili sendika olarak, Murat Gezici’nin tehditleriyle ilgili bugün ajans önünde basın açıklaması yaptı.

Basın Emekçileri Sendikası, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası yetkililerinin de destek verdiği basın açıklamasında konuşan KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan “Maalesef ülkemizde bizi koruyan, bizi kollayan ve bize yapılan hakaretleri sorgulayan bir mekanizma yok.” dedi.

Siyasi partileri, Murat Gezici’ye ne kadar para verildiğini açıklamaya çağıran Kaptan, “Kim ne kadar paralar verdi, bu Vergi Dairesi’ne sunuldu mu ve bu, ülkenin kayıtlı bir kurumu mudur, kazancından ne vergi vermiştir?” sorularını sordu.

İlgili kurumun kayıtlı olup olmadığının bile bilinmediğini dile getiren Kaptan, “Soruyorum Sayın Serdar Denktaş ne yaptı? Sen bir şey yapmazsan bu kişi kendini daha da aşar, önce sana hakaret eder, sonra senin kurumlarına, bu ülkenin kurumlarına, bu ülkenin evladına hakaret etme cüretinde bulunur.” dedi.

Hükümeti ve polis örgütünü göreve çağıran Kaptan, TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı’ya da yaptığı şikayetten ötürü ve çalışanlarını sahiplendiği için teşekkür etti.

“TAK Yönetim Kurulu’nun konunun takipçisi olacağına inancımız tamdır.” diyen Kaptan, kendilerinin de sürecin takipçisi olacağını ifade etti.

Kaptan kendilerine destek veren Basın Emekçileri Sendikası, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’na da teşekkür etti.

TEPKİ YAĞDI

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu, Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici’nin Kuzey Kıbrıs’ta 7 Ocak’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerine “müdahale ettiğini ve devletin makamlarının bunu seyrettiğini” iddia etti.

Yazılı bir açıklama yapan Davulcu, Gezici’nin yaptığı kamuoyu araştırmalarının “hileli olduğunu” iddia ederek, buna rağmen sonuçların medyada yer bulduğunu, yurttaşların gözüne kulağına sokulmaya çalışıldığını savundu.

Davulcu, “Söz konusu kişi hileli kamuoyu araştırma sonuçlarıyla bazı partileri olduğundan çok güçlü göstermeye çalışırken, bazı partileri de olduğundan güçsüzmüş gibi göstererek yapay algı yaratmaya çalışmaktadır. Öyle görülüyor ki, bu kişi, KKTC’de üst düzey bazı makamlar tarafından korunup kollanmaktadır. Öyle olmasa, halen Başbakan Yardımcısı olan bir parti başkanının kişiliğine hakaretamiz ifadeler kullanarak saldırmaya cesaret edemezdi. Birileri tarafından korunup kollanmasaydı bu kişi devletin ajansını FETÖ’cü suçlamasıyla tehdit etmeye cesaret edemezdi” ifadelerini kullandı.

Seçimlerin demokratik şekilde yapılmasından sorumlu olan erkin yargı organı olduğunu belirten Davulcu, yüksek yargıyı demokrasiye sahip çıkmaya ve yapılan müdahaleleri men edip, girişimde bulunanları yargılamaya çağırdı.

BASIN-SEN

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı Ali Kişmir, Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici’nin, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) müdürü ve çalışanlarına yönelik tehdidinin ardından Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) ajansta düzenlediği eylem ve yürüteceği mücadeleye aktif destek vereceklerini belirtti.

Kişmir yaptığı yazılı açıklamada, Murat Gezici’nin TAK çalışanlarına yönelik gerçekleştirdiği saldırının “kabul edilemez” olduğunu belirterek, “Kıbrıslı Türkler bu dilden artık usanmış durumdadır. Deniz aşırı yerlerden bu ülkeye gelip seviyesiz üsluplar kurma hakkını kendinde gören kişilere bu gücü Kıbrıs’ın kuzeyindeki çarpık yapı vermektedir” ifadelerini kullandı.

Gezici Şirketi’nin bugüne kadar Kıbrıs’ta kaç tane anket yaptığını, ne kadar para kazandığını ve bu kazandığı paranın ne kadarını devlete vergi olarak geri ödediğini soran Kişmir, bu sorunun cevabının, Gezici’nin gücünü nereden aldığını daha açık bir şekilde ortaya koyacağını belirtti.

HAK-SEN

Hak-Sen, Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici’nin Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ve Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) çalışanlarına yönelttiği suçlamalar ve tanımlamaların yargıya intikal ettirilmesi gerektiğini kaydetti.

Hak-Sen Genel Başkanı İzzet Türkmen yazılı açıklamasında, “Bizlere göre Murat Gezici polise intikal etmiş suç duyurusu başta olmak üzere tüm suçlamalarını derhal ispat etmek zorundadır. Aksi takdirde KKTC adaletinin ilgili şahsa yönelik tüm yasal mevzuatları uygulaması ve gereken en ağır cezaya çarptırılması toplumumuzun ve adaletimizin saygınlığı açısından çok önemlidir” dedi.

K.T.GAZETECİLER BİRLİĞİ

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Gezici Araştırma Şirketi’nin Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yönelik tehdidini kınayarak, herkesi seçim sürecinde daha duyarlı olmaya davet etti.



KTGB Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, seçim sürecinde medyanın siyasi polemiklere alet edilmemesi, medyanın da süreç boyunca tarafsız bir rol oynaması gerektiği kaydedildi.



Açıklamada, “Medyanın seçim sürecinde önemli bir rolü olduğu her kesimin takdir ettiği bir gerçektir. Ancak bu durumun hem seçimin aktörleri, hem de basın tarafından şahsi veya siyasi çıkarlar için kullanılmaması gerekmektedir. Son günlerde üzülerek görmekteyiz ki basın, bazı çevreler ve kişiler tarafından menfaatler için kullanılmaya çalışılmaktadır. Ne medya sahiplerinin ne de basın çalışanlarının buna müsaade etmesi gerektiği gibi aktörlerin de bu bağlamda talep ve girişimlerde bulunmamaları gerektiği kanaatindeyiz” ifadeleri kullanıldı.