GEZİCİ Araştırma Şirketi ile Türk Ajansı Kıbrıs arasındaki gerilim polise yansıdı.



Polisin, Türk Ajansı Kıbrıs Müdürü Neriman Saygılı'nın talebi üzerine ajansa giderek ifade aldığı öğrenildi.



Gezici Araştırma Şirketi'nin, anketlerin ajans tarafından yayınlanmamasını gerekçe göstererek, Türk Ajansı Kıbrıs müdürlüğünü tehdit ettiği iddiası var.



Ajanstan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Türkiye'den adamıza gelerek "Gezici" markası altında seçim sürecinde anketler düzenleyen ve basın toplantılarımile bunları açıklayan Murat Gezici, son günlerde, Demokrat Parti Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile de polemik yaşamıştı.



Serdar Denktaş, Gezici'nin kendisinden 500 bin Euro para istediğini öne sürmüş, Murat Gezici de bu iddiaları redderek, Denktaş'a yönelik farklı ithamlarda bulunmuştu.