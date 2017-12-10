Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Gezici Araştırma Şirketi sahibi Murat Gezici’nin yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Mehmet Çakıcı, yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde TAK Ajansı ve çalışanlarını FETÖ’cü olmakla suçlayan Gezici ne yapmaya çalışıyor? Bu denli ağır suçlamalar yapan Murat Gezici bu cesareti nereden almaktadır?” dedi.

Gezici’nin yaptığı FETÖ suçlamasında hedef göstermeye çalıştığı kurumun devlet ajansı olduğunu kaydeden Çakıcı, “Bu kadar ileriye giden bir kişinin belki de gerçek FETÖ’cü olma ihtimalinin de düşünülüp araştırılması gerekir” ifadesini kullandı.

TAK çalışanlarının sahipsiz olmadığını ifade eden Çakıcı, bu konuda yetkili mercilerin gerekeni yapması gerektiğini de kaydetti.