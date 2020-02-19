Gezi Parkı davasında beraat veren 3 hakim için inceleme ve soruşturma izni

Türkiye'de Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davaya bakan, aralarında Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanıkla ilgili beraate hükmeden İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında inceleme başlattı.



HSK Birinci Dairesi, davaya bakan ve sanıklar hakkında beraate hükmeden İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesinin üyeleri hakkında inceleme başlatılmasını kararlaştırdı.



İncelemeyle konuyla ilgili kusur olup olmadığı araştırılacak, müfettiş raporunun ardından heyet hakkında karar verilecek.

2013 yılında yaşanan Gezi parkı olaylarına ilişkin açılan davada dün mahkeme heyeti kararını açıklayarak davada yargılanan tüm sanıkların beraatine karar vermişti.

KAVALA TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın da aralarında bulunduğu dokuz kişi hakkında beraat kararı çıkmıştı. Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kavala, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında tekrar gözaltına alınmıştı.