Gezi gemisi çalışanı Limasol Hastanesi’ne kaldırıldı

İtalyan gezi gemisinin bir mürettebatı coronavirüs (COVID-9 ) şüphesiyle Limasol Hastanesi’ne kaldırıldı. Cyprus Mail’in haberine göre, The Costa Diadema gezi gemisi bu sabah saat 03.00 sıralarında Limasol Limanı’na demirledi.

5.000 yolcu kapasitesi olan gemide sadece personelin olduğu belirtildi.

Bazı çalışanlara COVID-19 bulaştığı şüphesi olduğunu yazan gazete, bir kişinin durumunun kötüye gitmesi üzerine Kıbrıslı Rum yetkililerden yardım istendiğini aktardı.

Gemiyle alınan hasta Limasol Hastanesi’ne kaldırıldı.

Haber göre, tüm seferlerinin Nisan ayına kadar askıya alınan The Costa Diadema gemisi, yolculuğuna Birleşik Arap Emirlikleri’nde başladı, Süveyş Kanalı’ndan Akdeniz’e ulaşan geminin final destinasyonu İtalya’ydı.

Öte yandan gemideki mürettebatın görüşlerine yer veren, ‘Cruise News’ isimli web sitesi şunları yazdı, “Yüksek enfekte oranından dolayı, İtalya’ya geri dönecek olmaktan endişe duyuyorlar. Pek çok çalışanın sözleşmesi bitti, Dubai’de gemiden inmelerine izin verilmedi. Coronavirüs testinde sonuçları pozitif çıkan bazı personel var.”

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