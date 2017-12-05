GEZDİ GEZDİ ÇELİŞTİ

6 ayda 3 anket, 3 farklı sonuç…

Seçime 33 gün kala Gezici Araştırma Şirketi, 18-19-20 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirdiğini belirttiği anketin sonuçlarını dün açıkladı.

Yakın tarihlerde, birbirinden oldukça farklı ve yaptırana yönelik sonuçlar ortaya koyan anketler, ‘Fala inanma falsız kalma’ etkisi yaratsa da merak uyandırıyor…

Nitekim Gezici de, en son yaklaşık 5-6 ay önce yaptığı anketten çok farklı bir anket sonucu ortaya koyarak ‘fala inanmasak da falımıza baktırmamıza’ neden oldu…

5-6 ay önce Halkın Partisi’nin çıktığı faldan bu kez Ulusal Birlik Partisi çıktı…

Mayıs’ta ‘Hükümette yer alan siyasi partilere ilgi azalırken, hükümette yer almamış partilere ilgi artmakta’ diye ve ‘Son genel seçimde olduğundan da fazla, bugün milletvekili olan isimlerin pek çoğu Meclis’e dahi giremeyebilir’ yorumunda buluna Gezici, bugün UBP’yi neredeyse %35’lik oranla yükselişte gösteriyor…

3 anket, 3 sonuç…

Mayıs 2017: HP %30.8, UBP % 23.4, CTP %18.1, TDP %10.2, DP %7.8, YDP %4.8...

Ekim 2017: UBP %31.1, CTP % 22.3, HP % 21.2, TDP %11.2, YDP %6.3, DP %4.8...

KASIM 2017: UBP %34.2, CTP %22.1, HP % 18.2, TDP %13.7, YDP %5.1, DP %4.2...

UBP ERİYORKEN, YANDI!..

Şöyle ki; Mayıs ayında “UBP’deki erime ciddi boyutta” yorumu yapan ve yüzde 23,4 ile Ulusal Birlik Partisi’ni ikinci sırada gösteren Gezici, Ekim’de yaptığı çalışmada % 31,1’de, bugün ise UBP 34,2 ile ilk sırada gösteriyor… Ulusal Birlik Partisi’nin 5-6 aydaki % 11’lik ciddi yükselişini ise ‘Ersin Tatar ve Derviş Eroğlu’nun partiye sahip çıkmaları ve parti ile uyumlu çalışmaları’na bağlıyor…

HP SERT DÜŞTÜ!

Halkın Partisi’ni Mayıs’ta % 30.8’le ilk sıradan başlatan Gezici, Halkın Partisi’nin Ekim’de sert düşüşle %21,2’ye, en son anketle de %18,2 ile 3. Sıraya gerilediği sonucunu ortaya koyuyor…

UBP başta olmak üzere oy aldığı partiler toparlandıkça HP’nin anketlerde düşüş eğilimini sürdürdüğü yorumu yapan Gezici, HP’nin merkez sağdan aldığı oyların UBP’ye geri gittiğini de söylüyor…

Gezici, Mayıs’taki ankette % 30.8’le oranla birinci sırada işaret ettiği HP’nin seçim döneminde çıkış yapamazsa düşüş eğilimin devam etmesi muhtemel olduğu yorumunu da eksik bırakmıyor…

CTP’nin geçmişi YÜK mü? KAYIP mı?

Gezici’nin Mayıs, Ekim ve Kasım’da yaptırdığı anketlerine göre Cumhuriyetçi Türk Partisi, %18 ila %22 bantlarında… Mayıs’taki ankette %18,1 oranıyla üçüncü sırada gösterilen CTP’de Ekim’de % 22,3, Kasım’da ise % 22,1 ile 2. Sırada gösteriliyor…

Mayıs’taki anket sonucuna göre CTP’nin yakın geçmişinin, kucağında ağır bir yük olarak durduğu ve yükselmesine müsaade etmediği yorumu yapan Gezici, ‘Meclis’te CTP’den çıkma DÖRT BAŞBAKAN olmasını’ da işaret ediyordu…

Dün açıklanan ankette ise ‘CTP içinde çok başarılı güven duyulan isimlerin milletvekili olmamaları partiye ciddi zarar verecektir’ yorumu ise, Gezici’nin kendi içindeki tutarsızlığını da ortaya koyar nitelikte…

CTP’den ‘Ekonomik ve sosyal kalkınma planı’!

Cumhuriyetçi Türk Partisi, adayları ile birlikte ülke genelin başlattığı ziyaretlerini sürdürürken, işleyen seçim takvimine göre başlayacak propaganda süreci için de hazırlıklarını sürdürüyor…

Genel Başkan Tufan Erhürman, “Üretemezsiniz, pazar bulamazsınız, turizmden daha fazla gelir elde edemezsiniz, elde ettiğiniz geliri adil paylaşamazsınız, gençleri, kadınları üretime teşvik edemezsiniz, trafiği çözemezsiniz, imar planlarını yapamazsınız..." "Kıbrıs Türk halkı yapamaz" üzerine bir propaganda süreci yürütüyor birileri. Aslında dertleri her şeyin olduğu gibi devam etmesi... Biz kendimize de halkımıza da güveniyoruz” ifadelerini paylaştığı sosyal medya hesabından, 12'sinde propaganda süreci başlayacağına işaret etti, ‘Ekonomik ve sosyal kalkınma planlarını açıklayacaklarını’ duyurdu… Erhürman, ‘O zaman görülecek’ ifadelerini kullandı…





Oy kullanma kılavuzu!

Ocak 2018 Erken Genel Seçimlerindeki yeni seçim sistemine ilişkin seçmenin kafasındaki soru işaretlerini gidermek adına ‘bilgilendirme’ çalışmaları da sürüyor…

Geçtiğimiz Cuma günü bu sayfadan ‘Mühür ve tercih’ oy kullanımına ilişkin küçük bilgilendirme üzerine ‘Karma’ya ilişkin de gelen talepler üzerine, yine sosyal medyada da dolaşan OY KULLANMA KILAVUZU’nu paylaşıyoruz…

MÜHÜR

Seçmen oy vermek istediği parti ambleminin altındaki kutuya EVET mührünü SOLUK ÇIKSA DAHİ, bir kez vurmak suretiyle oyunu kullanabilir.

MÜHÜR + TERCİH

Seçmen oy vermek istediği parti ambleminin altındaki kutuya EVET mührünü SOLUK ÇIKSA DAHİ, bir kez vurmak suretiyle oyunu verdikten sonra, mühür vurduğu partinin adayları arasında şartlara uygun şekilde TERCİH yapabilir.

Tercih sayılarında hangi ilçede hata varsa o ilçenin tercihleri geçersiz sayılacak, ancak MÜHÜR her halükarda geçerli olacak.

Bütün ilçelerde tercih kullanma zorunluluğu yok. Seçmen istediği ilçelerde tercih kullanabilecek.

Tek dikkat edilmesi gereken sadece tercih sayılarına uyulması gerekliliği, buna göre mühür vuran seçmen;

- Lefkoşa'da 8 tercih

- Mağusa'da 6 tercih

- Girne'de 5 tercih

- İskele'de 2 tercih

- Güzelyurt'ta 2 tercih

- Lefke'de 1 tercih yapabilir.