Getirmez, beyin kanamasından hayatını kaybetti
37 yaşındaki Mustafa Getirmez, 19 Eylül’de geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.
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37 yaşındaki Mustafa Getirmez, 19 Eylül’de geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Genç yaşta yaşamını yitiren Getirmez’in yakınları, yas tuttu, hüzünlerini paylaştı. Getirmez’in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Getirmez’in naaşı bugün memleketi Türkiye’ye memleketine gönderilecek.
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Etiketler : Mustafa Getirmez, ölüm
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