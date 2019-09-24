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Getirmez, beyin kanamasından hayatını kaybetti

Getirmez, beyin kanamasından hayatını kaybetti

37 yaşındaki Mustafa Getirmez, 19 Eylül’de geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

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37 yaşındaki Mustafa Getirmez, 19 Eylül’de geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Genç yaşta yaşamını yitiren Getirmez’in yakınları, yas tuttu, hüzünlerini paylaştı. Getirmez’in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Getirmez’in naaşı bugün memleketi Türkiye’ye memleketine gönderilecek.

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