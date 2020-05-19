GERİYE ENKAZ KALDI

Tepebaşı’nda Pazar sabahı ‘askeri bölgede’ çıkan ve rüzgarın etkisiyle Kalkanlı’ya kadar gelen büyük yangından geriye hüzün, enkaz ve kayıp kaldı.

Yangın, binlerce ağacı kül etti, kuşların, tavşanların, salyangoz, karınca gibi çeşit çeşit hayvanların da ölümüne neden oldu.

Orman Dairesi ve İtfaiye ekipleri, dozerler ve soğutma araçlarıyla dün gün boyu bölgede soğutma ve temizlik çalışmalarını sürdürdü.

Yangın genel olarak kontrol altına alınsa da, yer yer küçük yangınlar devam etti.

Yol kenarında, ağaçların arasında Çardak restoran isimli bir işletmenin tamamı kül oldu, mutfak ve oturma bölümünün tamamı yandı.

Orman Dairesi’nin yol kenarlarına diktiği fidan ve ağaçlar da tamamen zarar gördü.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangının sigara izmaritinden dolayı çıktığı ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı.

Tepebaşı ile Akdeniz köyleri arasındaki ormanı ‘ateşe vermek isteyen’ Y.S. isimli şahıs tutuklanırken, YENİDÜZEN’e bilgi veren Polis Basın Subaylığı, şahsın Pazar günü çıkan yangınla ilgili bir bağlantısının olup olmadığının kesin olmadığını söyledi.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

5 bin hektardan fazla alanın yandı…

Yangında 5 bin hektardan fazla bir alanın yandığı tahmin edilirken, bu alan içerisinde bulunan yüzlerce ağaç, bitki örtüsü ile anıt zeytin ağaçları da yandı.

TAK muhabirinin Güzelyurt İlçesi İtfaiye Amiri Halil Yarıcı’dan aldığı bilgiye göre, iş makineleriyle emniyet şeritlerinin çekildiği bölgede yangın kontrol altında tutuluyor.

Yarıcı, yangının yaşandığı alan içerisinde zaman zaman alevlenmelerin olduğunu ve bunlara hemen müdahale ettiklerini ifade ederek, soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Tepebaşı bölgesinde dün başlayan yangının ODTÜ’ye kadar uzandığını ifade eden Yarıcı, tahminen 5 bin hektarın üzerinde bir alanın yandığını öngördüğünü ancak net bilgiyi Orman Dairesi’nin vereceğini söyledi.



Yangında Çardak Restoran isimli işletme tamamen yandı, geriye ne mutfak, ne de masa ve sandaliyeler kaldı…



Anıt Zeytin Ağaçları bölgesinde yerlerde cam şişeler ve çöpler olduğu da gözlemlendi.



İnsan kaybı yaşanmasa da, bölgede kuş, salyangoz, tavşan gibi birçok hayvan yanarak hayatını kaybetti, yangın bitki örtüsüne ve burada yaşayan canlılara zarar verdi.