“Geri adım atmayacağız, uzlaşsınlar”

14.04 Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, birlik üyeleriyle Başbakanlık’taki toplantıya katılıyor. Gürcafer, toplantıda İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın da yer alacağını belirterek, İmar Planı’nın bir an önce yürürlüğe girmesini talep edeceklerini kaydetti. “Bugün değilse iki gün sonra imzalasınlar, geri adım atacak değiliz. Eğer planda uzlaşı yapılması gereken, tadilat gereken noktalar varsa tartışılsın ama bir an önce yürürlüğe girsin” dedi.

09.30 Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, “Gazimağusa- İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamasıyla, emirnamenin devam etmesi imarla ilgili belirsiz ortamın sürmesinden dolayı üyelerinin ve bölge halkının mağdur edildiği gerekçesiyle dün araçlı başlattığı eylem sürüyor.

Araçlarını Başbakanlık önünde sonuç alınıncaya kadar çekmeme kararı alan İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, YENİDÜZEN’e konuştu.

Gürcafer: “Görüşmeden sonra eylemimiz şekillenecek”

Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Başbakanlıkta gerçekleşecek olan görüşmenin ardından eylemlerinin nasıl şekilleneceğine karar vereceklerini kaydetti.

Gürcafer, hükümet ortakları arasında konuya ilişkin görüş ayrılığı olduğunu kaydederek bir sonuç alınıncaya kadar bakanlık önünden ayrılmayacaklarını söyledi.