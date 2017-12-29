‘Gerginlik’ iddialarıyla başladı, az katılımla tamamlandı!

Fehime ALASYA

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde gerginliğe yol açtığı iddia edilen ‘yeni yıl kutlaması’, dün az sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Okuldan edinilen bilgiye göre öğrenci sayısı 1000 olan okulda, yeni yıl kutlamalarına 395 öğrenci katıldı.

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde ‘Yeni yıl kutlaması’ yapılmak istenmesi, gerginliğe neden olmuş, okulda bu kutlamalara karşı çıkan bazı öğretmenlerin kışkırtmasıyla hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin ikiye ayırdığı iddia edilmişti.

Otobüsler de azdı…

İddialar gölgesinde dün okulda yeni yıl kutlaması yapıldı. Kutlamaya az sayıda öğrencinin katıldığı görülürken, okul otoparkındaki otobüslerin de az oluşu dikkatlerden kaçmadı.

Sabahın erken saatlerinde serbest kıyafet ile okula giden öğrenciler, sınıflarında kutlama yaptı.

Öğrencilerin, önceden yapılan ve isteğe bağlı kura çekilişi ile birbirine hediye aldığı gözlemlenirken, bazı öğrencilerin de bu kura çekilişine katılmadığı ifade edildi.

Birçok velinin evde hazırladığı yiyecek ve içeceğin, okuldaki öğrencilere servis edildiği öğrenilirken, öğrenci katılımının az olduğu sınıflar birleştirilerek toplu şekilde küçük bir kutlama yapıldı. Öğrencilerden alınan bilgiye göre kimi sınıflar, sazlı sözlü eğlence yaparken, kimi sınıfların ise daha sakin bir kutlama ile eğlenceli dakikalar geçirdiği ifade edildi.

Bazı öğretmenlerin kutlamayı engellemek için, öğrenci otobüslerinin şoförlerine okula öğrenci taşımamaları konusunda baskı yaptığı iddialarına karşın, dün otoparkta bekleyen otobüs sayısının çok az olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

Eğlence bahçede devam etti…

Sınıflarda düzenlenen yeni yıl kutlamasının ardından aranmayı bekleyen öğrenciler, bahçede keyifli dakikalar geçirdi.

Top oynayan, sohbet eden öğrenciler, güneşin keyfini çıkarırken YENİDÜZEN’in objektifine takıldı.

Neler yaşanmıştı?

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde bazı öğretmenlerin, Öğrenci Konseyi üyesi öğrenciler, otobüs şoförleri üzerinde baskı kurarak önceki gün yapılması planlanan “Yeni Yıl Kutlaması”nı engellemeye çalıştığı, bazı Konsey üyelerinin ise sınıftaki öğrencilere “Kutlamalara katılacak olanlar cezalandırılacak” tehdidinde bulunduğu ileri sürülmüştü.

Yaşananların sendikaya taşındığı ve sendikada da bu konuda bir toplantı gerçekleştirildiği ileri sürülürken, İlahiyat Koleji Müdürü Ali Yaman, konuya ilişkin önceki gün YENİDÜZEN’e konuşmuş, herhangi bir sıkıntı olmadığını, planlandığı şekilde katılan öğrencilerle yeni yıl kutlamasının yapılacağını ifade etmişti.

İddialar arasında yer alan bir diğer konu da okulda bir “kalkışma” havası estiği, kalkışmayı ise “Hrıstiyanlara ait yeni yılı kutlayamazsınız” diye bayrak açan bir kısım öğretmenin yönettiği olmuştu. Okuldaki yeni yıl kutlamalarının öğrencileri de, öğretmenleri de ikiye ayırdığı söylenenler arasında yer almıştı…

İlahiyat Koleji Müdürü Ali Yaman:

“Her şey ’istek’ ve ‘tercih’ doğrultusunda”

İlahiyat Koleji Müdürü Ali Yaman ise okuldaki yeni yıl gerginliği iddialarını yalanladı.

Öğrencilerin kendi arasında eğlendiğini, birbirine hediye de verdiğini ifade eden Yaman, tüm bunların ‘istek’ ve ‘tercih’ doğrultusunda yapıldığını, hiç kimsenin zorlanmadığını kaydetti.

Yapılan eğlencenin ‘parti’ olmadığına dikkat çeken Yaman, katılımın az olduğunu belirterek, “Hiçbir zorlama yapılmadı, isteyen aile çocuğunu gönderdi, istemeyen göndermedi. Okulumuzda bu konuyla ilgili bir gerginlik yaşanmadı” dedi.