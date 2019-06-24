Özgürgün YENİDÜZEN'e konuştu...

UBP grup toplantı sonrası Özgürgün YENİDÜZEN'e konuştu: “Gerekirse vekillikten istifa ederim. Bunu genel başkana da ilettim. Komite kurulacak, buna ne kadar tahammül ederim bilmiyorum. Süreci göreceğim.

Şu an Meclis'ten ayrılıyorum, toplantıya katılmayacağım. 21 yıl her görevde hizmet etmiş biri olarak, olanları hazmedemiyorum. Eski Başsavcı Aşgan İlgen de iddialari komik buldu." dedi.

UBP grup toplantısının sona ermesinin ardından ise Divan Başkanlığı toplantısının başlaması bekleniyor. UBP'li vekiller henüz toplantıya katılmadı.

UBP'de Özgürgün sancısı

Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere özel komite kurulması kararı sonrasında, toplanacak Meclis Divan Başkanlığı biraraya gelemedi. Sabah 9.30'da toplanması beklenen Divan Başkanlığı, UBP grup toplantısı sonrasına ertelendi.

Elde edilen bilgiye göre. Başbakan Ersin Tatar, Divan Başkanlığı toplantısı öncesinde vekillerle bir araya gelmek istedi.

Toplantıda zaman zaman seslerin yükseldiği, gergin anlar yaşandığı da belirtildi.

***Fotoğraflar Ersin Tatar’ın sosyal medya profilinden alınmıştır…

HABER: AYŞE GÜLER