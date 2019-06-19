“Gerçekten istediğiniz şeyden asla vazgeçmeyin”

Dila ŞİMŞEK

27 yaşındaki fotoğrafçı Mert Gardiyanoğlu, fotoğraf çekmeye olan tutkusunu nasıl keşfettiğini, bunu izleyebilmek için neler yaptığını anlatıyor. “Uzun bir zaman, gördüğüm anları beynime işledim. Her anın bir hikayesi olduğunu ise hep düşünürdüm. Fotoğraf karelerinde bu anların bazıları mutluluk, bazıları komik, bazılarıysa tarifsiz bir hüzün içeriyor. işte o anları uzun bir dönem fotoğraflayamadığını aktardı bizlere.” İlk iş hayatı kazancımı, fotoğraf makinesine harcadım” diyen Gardiyanoğlu, şimdi ise kendisini alanında nasıl geliştirdiğinden bahsediyor.

Fotoğraf çekmeye olan ilgisini nasıl keşfettiğini aktarmaya başlayan Gardiyanoğlu, “Dedem fotoğrafçıydı. Tabii o zamanlarda, siyah beyaz çekim yapabiliyordu. Renkli kameralar çıkınca, çok pahalı geldiği ve karşılayamadığı için bırakmıştı. Aradan yıllar geçince bu fotoğrafları gördüm, çok etkilendim” diyor.

“Aldığım ilk kazançımla fotoğraf makinesine aldım”

Miro Desingroom’da çalışan Gardiyanoğlu, “ ilk kazancım ile fotoğraf makinesine aldım. Şu an hobi olarak yaptığım bu sanattan, ufak çaplı gelir de elde ediyorum. Başladığım dönemde festivaller de başlamıştı, gidip oralarda fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştım. İnsanlardan çok güzel tepkiler geldi” diye devam ediyor. Bu konuda arkadaşlarının da kendisine çok destek olduğunu aktarıyor

“En büyük isteğim, kendimi hobi olarak yaptığım bu alanda iyice geliştirerek, profesyonel anlamda fotoğrafçılık yapmak ve eğitimler vermek”

“Tecrübeli fotoğrafçılardan da ders aldım ve hala soruyorum ve eminim ki sormaya da devam edeceğim. En büyük isteğim, kendimi hobi olarak yaptığım bu alanda iyice geliştirerek, profesyonel anlamda fotoğrafçı olmaktır” diye konuşuyor.

“Şu an öyle bir çağdayız ki, sosyal medya çok iyi bir ilham kaynağı”

Teknolojinin doğru kullanıldığında çok fazla yararı olduğunun altını çizen Gardiyanoğlu, sözlerine şöyle devam ediyor: “Gerçekten istediğinizde yapamayacağınız şey yoktur. Bir çok web sitesinden, veya bu işi profesyonel yapıyor olan kişilerle iletişim kurup yardım alabilirsiniz”