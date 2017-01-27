General Mobile 5 Kuzey Kıbrıs Turkcell’de

En güncel yeniliklerini kullanıcılarına sunan General Mobile’ın Android 7 ile üretilmiş akıllı telefonu GM 5, gelişmiş özelliklere sahip akıllı telefon arayan ve uygun fiyat seçenekleri tercih eden aboneler için ülkemizde satışa sunuldu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell avantajı ve farkıyla adaya gelen GM 5, pazardaki yerini aldı.

5 inçlik göz alıcı HD ve Gorilla Glass 4 ekranı, 13 MP (Megapiksel) arka ve 5 MP ön kamerası, ayrıca pek çok gelişmiş özelliği ile dikkat çeken GM 5 ayda 9.99 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Özel ödeme seçenekleri

General Mobile’ın yeni harikası, 399 TL ön ödeme ve 24 ay boyunca 9.99 TL ödeme seçeneği ile satın alınabilecek. Kuzey Kıbrıs Turkcell ayrıca 9.99TL’lik seçenekle GM 5 satın alanlara, her ay 1 GB internet de hediye ediyor. Sadece bu seçeneğe özel, yeni Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterileri de bu alım seçeneğinden yararlanabiliyor.

Ön ödeme tercih etmeyen müşteriler için Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından 2 GB avantajlı internet paketi ile 12 ve 24 aylık fiyat seçenekleri sunuldu. Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yapılan açıklamada, GM 5’e tarifelere ek fiyatlarla sahip olmak isteyenler için 12 ay taahhütle ayda 47.90 TL ve 24 aylık taahhütle ayda 25.90 TL satış seçeneklerine de dikkat çekildi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterileri, GM 5 cihazını çok avantajlı internet paketleri ile beraber de satın alabiliyor. 12 ay seçeneği ile 2GB internetli teklifler 57.90 TL, 24 ay seçeneği ile 2GB internetli teklifler ayda 35.90 TL’ye alınabiliyor.

GM 5’in özellikleri

5 inçlik ekrana sahip akıllı telefon GM 5, 720 piksel IPS ekranı ile öne çıkıyor. Ekran koruması olarak Gorilla Glass 4 tercih edilirken, yonga seri olarak Snapgragon 410’a yer verildi.

Telefonda 2 GB RAM desteğinin yanı sıra 16 GB dahili hafıza da bulunuyor. Arka kamerası 13 MP olan çift flaşlı akıllı telefonun ön kamerası ise 5 MP.

General Mobile’ın Android 7 ile üretilmiş akıllı telefonu GM 5’in ana özellikleri arasında destekleyen şebekelerde 4,5 G ile 150 Mbps (Megabayt) hızında indirme yapabilme, çoklu bağlantı destekleyen Bluetooth 4.0, A2DP konuşuluyor. FullHD Video Kaydedici ve oynatıcının da bulunduğu GM 5, pek çok eğlenceli içeriği ile de dikkat çekiyor.