'Genel Tarım Sigortası' borcu mercek altında

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Diyalog TV’de “Güne Merhaba” programına katılarak “Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Projesi”, tarım sektöründe hedefleneler, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun mali yapısı ve et fiyatları konusunda açıklamalarda bulundu.

Ülkede hayvan hastalıklarının bertaraf edilmesiyle ilgili projenin halen devam ettiğini belirten Bakan Şahali, “Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Projesi”nin kapsamını genişletme hedefinde olduklarını söyledi.

Bakan Şahali, “Ülkenin hayvan hastalıklarından ari hale getirilmesi çok mümkündür. Ada ülkesi olmamız bu anlamda ciddi bir avantajdır. Özellikle canlı hayvan hareketi tamamen izne tabii yani kaçak olarak sınır ötesi hareket ancak Kuzey ve Güney Kıbrıs arasında söz konusu olabilir. Güney Kıbrıs’ta bu konuda son derece hassastır. Bizler de sınır kontrollerinde son derece hassasız. Dolayısıyla keşke mümkün olabilse de Güney Kıbrıs ile ortak bir mücadeleyi sürdürebilsek çok daha hızlı sonuç alabilirdik Yine de kendi devletimiz sınırları içerisinde yürüttüğümüz bir çalışma söz konusu. Bu çalışmanın yan unsurlarla desteklenmesine yönelik de Hayvansal atıkların bertaraf edilmesine ilişkin proje yürütülmektedir. Projenin hayat bulmasıyla ülkedeki hayvan hastalıklarının ciddi anlamda önüne geçilecektir” dedi.

Bakan Şahali, geçtiğimiz hafta basın yer alan “Arpa’da zehir” iddialarına ilişkin de Tarım Dairesi’nin yaptığı gerekli incelemeler ve analizler sonucunda Arpa’dan kaynaklanan bir sıkıntının görülmediğini belirtti.

Bir soru üzerine Süt bedellerinin ödenmesi ile ilgili bir sıkıntının olmadığını da belirten Bakan Şahali, SÜTEK’in üreticilere çok daha yakın tarihli ödemeler yapabilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Şahali, “Hayvan üreticisinin daha az bekleyerek, sık ödenmesi hedefindeyiz. Paralelinde üretimde kalitenin ve miktarın artırılması da planlanmaktadır. Sütün sanayide işlenerek pazarda hak ettiği değeri bulmasını amaçlıyoruz” dedi.

Küçükbaş hayvancılığa önem verdiklerini vurgulayan Bakan Şahali, ülkede istenilen kalitede ve coğrafi tescil koşullarına uygun hellim üretimi için, küçük baş hayvan sayısı ve süt rekoltesinin artırılması yönündeki çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

“Et fiyatlarında bir ucuzlama olacak mı” şeklindeki bir soruya karşılık Bakan Şahali, “KKTC’de et fiyatlarının yüksek olduğu doğru bir tespit olabilir. Ancak Güney Kıbrıs’a göre çok daha pahalı olduğuna ilişkin görüşü çok fazla benimsemiyorum. Çünkü bizdeki et niteliği ile Güney Kıbrıs’taki et niteliği arasında belli başlı farklılıklar vardır. Güney Kıbrıs’ta et fiyatı ile ilgili karşılaştırma yapılırken etin nerdeyse karkas hali baz alınır. Bizde ise kuzunun budunun şişlik hale gelmiş şekli baz alınır ve arada radikal bir fark varmış gibi görüntü ortaya çıkar. Aslında aynı nitelikli etlerin fiyatları üzerinden karşılaştırma yapılsa ortada çok ciddi fark söz konusu değil. Buna rağmen et fiyatının yurttaşın satın alabileceği düzeyde tutulması pazardaki istikrar bakımından son derece önemlidir” dedi.

Şahali, Küçükbaş hayvan besiciliğini de destekleyecek bir politika ortaya koyduklarını ve bunu önümüzdeki günlerde ilgili paydaşlarla değerlendireceklerini belirtti.

Ülkenin makus talihinin kuraklık olduğuna da değinen Şahali, tarım sektöründe hedeflenenin meteorolojik koşullara uygun üretimi gerçekleştirmek olduğunu kaydetti.

Bakan Şahali, “Kuraklığa hazır olmak çok mümkün değil. Ancak ülke koşullarına uygun bitki desenin gelişmesi çok daha makul olandır. Genel Tarım Sigortası Fonu geçmiş dönemde çok yıprandı. Genel Tarım Sigortası Fonu şu anda 18 Milyon TL borç yükü altında ve bu konuyu inceleme altına aldık. Gerekli bulgulara ulaşıldığı takdirde konuyu yargı yoluna da götüreceğiz. O borcun ne olacağı ile ilgili Maliye Bakanlığı ile müzakere maalesef bize kaldı” dedi.

Şahali, gıda güvenliği konusunda son derece hassas olunduğunu ve ülkede AB standartlarının çok üstünde denetimlerin yapıldığını söyledi.

Tarımsal üretimde temel hedefin sertifikalı üretim olduğuna dikkati çeken Şahali, “Hem dışa satım hem de halk sağlığı bakımından iyi tarım uygulamalarına geçişi sağlamak gerek. Bu ülkenin ölçeği bunların başarılması için uygundur. Tarımda destek ve katkı da performans kriterlerine bağlı hale gelmelidir” diye konuştu.

Ülkede Hal Yasasına ihtiyaç olduğunu ancak bunun öncesinde üretim alanlarının kayıt altına alınması gerekliliği üzerinde duran Erkut Şahali, “üretim alanları kayıt altına alınırsa, ürün güvenliği çok daha ileri bir noktaya taşınabilir” şeklinde konuştu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, olası orman yangınlarına karşı Yangın helikopterinin konuşlandırılmasından öte müdahale unsurlarındaki çeşitlilikleri artırarak, en az kayıpla mücadele etmenin hedeflendiğini de söyledi.