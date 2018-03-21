GENEL KURULDA SESLER YÜKSELDİ

Genel Kurulda ilk sözü alan UBP milletvekili Ersin Tatar, 2009’da, Maliye Bakanlığı olduğu dönemde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Şerife Ünverdi’nin önemli icraatlar gerçekleştirdiğini kaydetti. Tatar, şimdi Ünverdi’nin adının üzücü şekilde gündeme getirildiğini söyledi.

Sosyal Sigortalar’ın yükünün azaltılması için Ünverdi’nin ekonomik reformlarda öngörülenleri yerine getirmek için cesur adımlar attığını belirten Tatar, “O dönemde en büyük reformlar Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı’nda oldu. Ünverdi ve ekibini kutlarım. Böyle bir insan hakkında, şu kadar hükümet, şu kadar bakan, şu kadar zaman geçtikten sonra dosya getiriliyor. Madem bu kadar ciddi bir durum vardı, 8 senedir neredeydiniz, neyi beklediniz?” şeklinde konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in yerinden, “Bu eleştiri değil, gocunmadır” demesiyle Genel Kurul’da gerginlik tırmandı, Tatar da UBP kanadı da Çeler’e ses yükseltti.