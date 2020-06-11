Genel Kurul’da ‘nisap’ tartışması

Meclis Genel Kurulu gündeminde Taşınmaz Mal Edinme Ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ivedilik görüşmesini tamamladı, nisap olmadığı için ‘oylamayı’ yapamadı.

Hükümet’e mensup partilerin Genel Kurul’da nisabının olmamasına tepki gösteren bazı muhalefet milletvekilleri, nisaba da katılmadı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Taşınmaz Mal Edinme Ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ivedilik görüşmesini sonraya bırakırken, ‘Meclis’i kapatın, konuşmasınlar’ diyen UBP Milletvekili Menteş Gündüz’le, CTP Milletvekilleri Fazilet Özdenefe ve Erkut Şahali arasında kısa süreli bir de tartışma yaşandı.

Menteş Gündüz denetim gününde muhalefetin nisaba destek vermemesini eleştirirken, CTP Milletvekilleri Hükümet’e mensup partilerin yasa tasarısının ivediğine ilişkin oylamada hazır bulunması gerekliliğine işaret etti.