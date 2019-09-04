



Esentepe’de önceki gün meydana gelen av kazasında karnından yaralanan 35 yaşındaki Ahmet Erdoğan’dan sevindiren haber geldi. Erdoğan’ın genel durumunun iyi olduğu, servise çıkarılmasının düşünüldüğü belirtildi.

Esentepe’de meydana gelen av kazasında, mezarlığın kuzey batı kısmındaki arazide avlandığı sırada, yokuş aşağıya inerken düşmesi sonucu tasarrufunda bulunan tüfeğin ateş almasıyla karın kısmından yaralanan Ahmet Erdoğan’ın genel durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Pazar gününden beridir yoğun bakımda olan ve bilinci açık bir şekilde tedavisi yürütülen Erdoğan’ı, servise çıkarmayı düşündüklerini belirten Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Sonuç Büyük, “Genel durumu iyi, bugün itibariyle servise çıkarılması düşünülüyor” dedi.