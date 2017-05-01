Girne Amerikan Üniversitesi Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk Bölümü tarafından gerçekleştirilen ve geçtiğimiz ay başlayan, "GAÜ 4'üncü Tiyatro Günleri", 3 Mayıs Çarşamba Günü sahneye konacak olan; ünlü sanatçı, tiyatro insanı Genco Erkal'ın “İnsanlarım” adlı oyunu ile finale ulaşacak.

GAÜ'den verilen bilgiye göre; Ülkemizin ticaret hayatında yer alan ve kültür, sanat etkiliklerine vermiş oldukları destek ile tanınan ; ASEL LTD. ve KAM-TEK iş birlikleri ile tamamlanacak "GAÜ 4'üncü Tiyatro Günleri" kapsamında; bir çok ünlü oyun ve sanatçı ülkemizdeki sanatseverler ile buluşturuldu.

"İnsanlarım" adlı ve Genco Erkal'ın, Nazım Hikmet'in yapıtlarından uyarladığı, ozanın Bursa Cezaevi'nde geçirdiği yılların öyküsünü anlatıldığı oyunun; geçtiğimiz günlerde yapılması gereken ertelenmiş gösteriminin; 3 Mayıs 2017 Çarşamba Günü, Girne Kampüsü, Spectrum Sahnesi'nde saat 20:00’da sanatseverler ile buluşacağı bilgisinin verildiği açıklamada; biletlerin; Kasap Döner Şubeleri'nden, GAÜ Kampüs PitStop, Akpınar Pastahaneleri ve kapıdan temin edilebileceği belirtildi. Ayrıca, sanatseverlerin; 0(392) 650 2000, dahili 1165 numaralı telefon ile www.gau.edu.tr ve gaupr@gau.edu.tr elektronik adreslerinden detaylı bilgi alabileceği de eklendi.

Genco Erkal 3 Mayıs'ta sahnede



Girne Amerikan Üniversitesi Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk Bölümü tarafından gerçekleştirilen ve geçtiğimiz ay başlayan, "GAÜ 4'üncü Tiyatro Günleri", 3 Mayıs Çarşamba Günü sahneye konacak olan; ünlü sanatçı, tiyatro insanı Genco Erkal'ın “İnsanlarım” adlı oyunu ile finale ulaşacak.

GAÜ'den verilen bilgiye göre; Ülkemizin ticaret hayatında yer alan ve kültür, sanat etkiliklerine vermiş oldukları destek ile tanınan ; ASEL LTD. ve KAM-TEK iş birlikleri ile tamamlanacak "GAÜ 4'üncü Tiyatro Günleri" kapsamında; bir çok ünlü oyun ve sanatçı ülkemizdeki sanatseverler ile buluşturuldu.

"İnsanlarım" adlı ve Genco Erkal'ın, Nazım Hikmet'in yapıtlarından uyarladığı, ozanın Bursa Cezaevi'nde geçirdiği yılların öyküsünü anlatıldığı oyunun; geçtiğimiz günlerde yapılması gereken ertelenmiş gösteriminin; 3 Mayıs 2017 Çarşamba Günü, Girne Kampüsü, Spectrum Sahnesi'nde saat 20:00’da sanatseverler ile buluşacağı bilgisinin verildiği açıklamada; biletlerin; Kasap Döner Şubeleri'nden, GAÜ Kampüs PitStop, Akpınar Pastahaneleri ve kapıdan temin edilebileceği belirtildi. Ayrıca, sanatseverlerin; 0(392) 650 2000, dahili 1165 numaralı telefon ile www.gau.edu.tr ve gaupr@gau.edu.tr elektronik adreslerinden detaylı bilgi alabileceği de eklendi.