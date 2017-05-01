Genco Erkal 3 Mayıs'ta sahnede
"GAÜ 4'üncü Tiyatro Günleri", 3 Mayıs Çarşamba Günü sahneye konacak olan; ünlü sanatçı, tiyatro insanı Genco Erkal'ın “İnsanlarım” adlı oyunu ile finale ulaşacak.
Girne Amerikan Üniversitesi Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk Bölümü tarafından gerçekleştirilen ve geçtiğimiz ay başlayan, "GAÜ 4'üncü Tiyatro Günleri", 3 Mayıs Çarşamba Günü sahneye konacak olan; ünlü sanatçı, tiyatro insanı Genco Erkal'ın “İnsanlarım” adlı oyunu ile finale ulaşacak.
GAÜ'den verilen bilgiye göre; Ülkemizin ticaret hayatında yer alan ve kültür, sanat etkiliklerine vermiş oldukları destek ile tanınan ; ASEL LTD. ve KAM-TEK iş birlikleri ile tamamlanacak "GAÜ 4'üncü Tiyatro Günleri" kapsamında; bir çok ünlü oyun ve sanatçı ülkemizdeki sanatseverler ile buluşturuldu.
"İnsanlarım" adlı ve Genco Erkal'ın, Nazım Hikmet'in yapıtlarından uyarladığı, ozanın Bursa Cezaevi'nde geçirdiği yılların öyküsünü anlatıldığı oyunun; geçtiğimiz günlerde yapılması gereken ertelenmiş gösteriminin; 3 Mayıs 2017 Çarşamba Günü, Girne Kampüsü, Spectrum Sahnesi'nde saat 20:00’da sanatseverler ile buluşacağı bilgisinin verildiği açıklamada; biletlerin; Kasap Döner Şubeleri'nden, GAÜ Kampüs PitStop, Akpınar Pastahaneleri ve kapıdan temin edilebileceği belirtildi. Ayrıca, sanatseverlerin; 0(392) 650 2000, dahili 1165 numaralı telefon ile www.gau.edu.tr ve gaupr@gau.edu.tr elektronik adreslerinden detaylı bilgi alabileceği de eklendi.
Genco Erkal 3 Mayıs'ta sahnede
Girne Amerikan Üniversitesi Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk Bölümü tarafından gerçekleştirilen ve geçtiğimiz ay başlayan, "GAÜ 4'üncü Tiyatro Günleri", 3 Mayıs Çarşamba Günü sahneye konacak olan; ünlü sanatçı, tiyatro insanı Genco Erkal'ın “İnsanlarım” adlı oyunu ile finale ulaşacak.
GAÜ'den verilen bilgiye göre; Ülkemizin ticaret hayatında yer alan ve kültür, sanat etkiliklerine vermiş oldukları destek ile tanınan ; ASEL LTD. ve KAM-TEK iş birlikleri ile tamamlanacak "GAÜ 4'üncü Tiyatro Günleri" kapsamında; bir çok ünlü oyun ve sanatçı ülkemizdeki sanatseverler ile buluşturuldu.
"İnsanlarım" adlı ve Genco Erkal'ın, Nazım Hikmet'in yapıtlarından uyarladığı, ozanın Bursa Cezaevi'nde geçirdiği yılların öyküsünü anlatıldığı oyunun; geçtiğimiz günlerde yapılması gereken ertelenmiş gösteriminin; 3 Mayıs 2017 Çarşamba Günü, Girne Kampüsü, Spectrum Sahnesi'nde saat 20:00’da sanatseverler ile buluşacağı bilgisinin verildiği açıklamada; biletlerin; Kasap Döner Şubeleri'nden, GAÜ Kampüs PitStop, Akpınar Pastahaneleri ve kapıdan temin edilebileceği belirtildi. Ayrıca, sanatseverlerin; 0(392) 650 2000, dahili 1165 numaralı telefon ile www.gau.edu.tr ve gaupr@gau.edu.tr elektronik adreslerinden detaylı bilgi alabileceği de eklendi.