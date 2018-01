“Gençlik, sağlık, sosyal konut”

Fehime ALASYA

Seçilecek olan vekillerin ve yeni hükümetin ‘sağlık ve sosyal konut yapımı’ ile işe koyulması gerektiğini belirten birçok Güzelyurtlu, beklentilerini YENİDÜZEN’le paylaştı.

Bölgedeki sıkıntıları dile getiren Güzelyurtlular, seçimden sonra oluşacak Hükümet ve Milletvekillerine seslendi…

İvedilikle ele alınması gereken konuları dile getiren Güzelyurtlular, en başta sağlık olması gerektiğini belirtti.

Sağlık sistemindeki aksaklıklara değinen bölge sakinleri, bunun sadece Güzelyurt değil, ada genelinde tüm bölgelerin sıkıntısı olduğunu savundu.

Sağlık sistemi yanında, bölgeye yapılacak sosyal konut projeleri ile gençliğe çeşitli kolaylıklar sağlanması gerektiğine değinen vatandaş, devletin bu konuyu acilen ele alması gerektiğini kaydetti.

Bölgede ve ülkede pek çok sorun olduğuna değinen vatandaşlar, esnafı kalkındırmaktan, çevre temizliği ve düzenine, toplumun üretiminden, asgari ücretin iyileştirilmesine, trafikten, ulaşıma pek çok konuda söz söyledi, isteklerini belirtti…

Güzelyurtlular ne dedi?

İsfendiyar Boyacızade: “Yeni gelecek olan hükümet ve vekiller, her sözünün ardında durmalı”

Hükümet bir an önce banka faizlerine müdahale etmeli. Vatandaş artık darboğaz, geçinemiyor, faizler çok yüksek, borçla yaşayan insanlar bu faizlerin altından kalkamıyor. Sağlık sektörüne de bir an önce el atmalı. Hükümet verdiği sözleri yerine getirmedi, artık sözlerini tutmalılar... Yeni gelecek olan hükümet ve vekiller, her sözünün ardında durmalı, durabilmeli.

Elif Piskobulu: “Sağlık, yollar, hastane, eğitim, her alanda sorun var”

Sağlık, yollar, hastane, eğitim, her alanda sorun var maalesef, nereden başlayacaklarını inanın tahmin etmek çok zor. Umarım bir an önce girişimde bulunup, sorunları çözüm odaklı çalışırlar da daha fazla insanı siyasete, siyasetçiye küstürmezler…

Arkın Ağırbaş: “Ülkede ele alınması gereken sorunların içinde ilk iş olarak sağlık geliyor”

Sağlıkta çok fazla eksikliklerimiz var, ülkede ele alınması gereken sorunların içinde ilk iş olarak sağlık geliyor. Tüm sorunların acil olarak ele alınması şart. Sağlık bana göre en önemlisi. O kadar çok şey var ki... Güzelyurt gelişmekte olan bir bölgedir bu yüzden daha çok yatırım yapılmalı. Bunun yanında devlet de daha çok destek vermeli.

Tüm adada aydınlatma yok, derhal yapılmalı. Refüjler çok karanlık, tehlike saçıyor, geceleri araba süremez olduk.

Kemal Özikiz: “ilk olarak esnaf için el atılmalı, o kadar çok sorun var ki...”

Sorunları çözmeye nereden başlanmalı bilemiyorum, o kadar çok sorun var ki... Bu bölgeye bakacak olursak ilk olarak esnaf için el atılmalı. Vergilendirme veya bir şekilde destek verilmeli ki piyasada para dönsün. Bu tüm ada için yapılmalı. Girne’de çalışan bir taksici ile Lefke’de çalışan bir taksici aynı vergiyi ödüyor, bunlar için düzenleme yapılmalı, esnaf kalkınırsa herkes kalkınır, devlet kalkınır. Elektrik kurumu özerkleştirmeliler, ilk icraatlar arasında bu da yer almalı.

Cenk Güzen: “Sosyal konut projesi başlatıp gençliği bölgede tutmalılar”

Sosyal konut projesi başlatıp gençliği bölgede tutmalılar. Tüm gençliğimizi Gönyeli’ye yolladık. Gelecek olan yeni hükümetten bu konuyu ele alıp acilen bir girişim yapmasını bekliyorum. Devlet, gençlik için uygun ödeme ve kolaylıkla ev imkânı sağlanmalı. Bence ülkede acilen yapılması gereken ilk üç konu sağlık, su ve elektriktir... Tam teşekkürlü bir hastanemiz bile yok…

Şevki Bingöl: “Devletin ilk olarak toplu konut yapması gerekiyor”

Sosyal konut projesi özellikle bu bölge için şart. Bu bölgenin en acı sorunu yatırımdır bunu da sosyal konut ile çözebilirler, gençliği burada tutarak çözebiliriz. O zaman esnaf da çalışır, belediye de zenginler, bölge canlanır, cazibe merkezi bile olabilir. Devlet yatırım yapmalı ki bölge kalkınmalı. Devletin ilk olarak toplu konut yapması gerekiyor. Devlet girdileri ucuzlatmalı, telefon, elektrik vs... Bölgeye su ve ucuz elektrik gelmesi şart. Bu bölgeye hastane açılması şart... Bölgenin plan ve programlı gelişmesi sağlanmalı.

Aytan İmamzade: “İlk iş çevre olmalı”

Çevremiz çok pis, turistlerden utanıyoruz… Bu çevreye çare bulamadan seçim yapılmamalıydı. İlk iş çevre olmalı. Bunlar ceza ile denetim ile çözülmeli. Eğitim ile çevre bilinci olmaz. Trafik konusu da ele alınmalı. Trafik konusunda da bana göre üç suçlu var, alkol, telefonlar ve refahı düşük olan halkın refleksinin azalması...

Özlem Ağlarcan: “Verdikleri vaatlerin yarısını tutsalar bize yeter”

Sorun çok... Nerden başlanmalı bilemiyoruz. Seçilecek olan vekiller, verdikleri vaatlerin yarısını tutsalar bize yeter. İşsizlik çok fazla, herkes üniversite öğrencisi, herkes okul bitiriyor. Sağlık konusunda da çok fazla sıkıntılar var.

Meryem Yankutan: “İşsizliğin önüne geçilmeli, halkın refahı sağlanmalı”

Gençlere iş vermeliler, işsizliğin önüne geçilmeli, halkın refahı sağlanmalı, gençler iş bulmaz, bulsa da zaten asgari ücret ile geçinemez oldu... Her aileden on kişiyi işe alıyorlar, torpili olmayan aileler ise işsiz dolaşıyor. Tüm bunların önüne geçmesini bekliyoruz.

Fatma Yankutan: “Sağlık sektörümüz çok kötü”

Sağlık sektörümüz çok kötü. Bu sektörün acilen iyileştirilmesi gerek. Annem hastanede ve yoğun bakımda mikrop kaparak hayatını kaybetti…

Hastaneler çok sağlıksız, seçilecek olanlar ilk olarak bu alandan icraata başlamalılar.

Şebnem Çangar: “Asgari ücret iyileştirilmeli, halkın refahı arttırılmalı”

Sağlık ve eğitimden hemen işe başlanmalı. Eğitimde ailelere çok fazla yük biniyor. Devlet okuluna giden öğrencilerin çok fazla özel ihtiyaçları doğuyor ve asgari ücrete çalışan kişiler bunları karşılamakta zorlanıyor. Bu bağlamda asgari ücret iyileştirilmeli, halkın refahı arttırılmalı.

Aygün Özister: “Üretime dayalı bir toplum yaratılması gerek”

Eğitim, sağlık ve ekonomi, ülkede, ilk olarak ele alınması gereken üç sorundur diye düşünüyorum. Bana göre en acil olanı da sağlık... Tüm ada hastanelerimiz yetersizdir, bu iyileştirilmeli... Ülkenin ve ekonominin üretime dayalı seyretmesi, üretime dayalı bir toplum yaratılması gerek.

Derya Kaya: “Ulaşım çok sıkıntılı ve sınırlı, bunlar giderilmeli”

Bence sağlık konusu hemen el atılması gereken bir konu... Bu adada ulaşım neredeyse yok, bu konuya bir an önce el atılmalı. Çok fazla üniversite ve öğrenci olmasına karşın ulaşım çok sıkıntılı ve sınırlı, bunlar giderilmeli.