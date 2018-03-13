Gençlik Örgütü’nde görev dağılımı yapıldı
Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, Gençlik Meclisi’ni topladı ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerini belirledi
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, 3 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirdiği kongrenin ardından Gençlik Meclisi’ni topladı ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerini belirledi. Bertu Dedeler başkanlığında toplanan Gençlik Meclisi’nde görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Bertu Dedeler: Genel Başkan
Melis Yaba: Genel Sekreter
Tufan Vudalı: Örgüt Sekreteri
Çağkan Kabataş: Propaganda ve İletişim Sekreteri
Veli Ardıç: Mali Sekreter
Reyhan Soyseven: Sivil Toplum Örgütleri Sekreteri
Hasan Oğuzkan: Yerel Yönetimler Sekreteri
Hasan Cankoy: Eylem ve Koordinasyon Sekreteri
Barış Önel: Dış İlişkiler ve Yüksek Öğrenim Sekreteri
İmran Kunduracı: Sosyal Aktiviteler Sekreteri
Hasan Kobat: Eğitim ve İki Toplumlu İlişkiler Sekreteri
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Etiketler : ctp, CTP Gençlik Örgütü
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