Gençlik Merkezi, yeni dönemde de Mustafa Özgü’nün genel başkanlığıyla yola devam edecek.



1986 yılında kurulan, uzun yıllar boyunca Lefkoşa’da faaliyetlerini yürüten ve gençlerin kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda etkinlikler gerçekleştirmesine öncülük eden Gençlik Merkezi, geçtiğimiz günlerde 27. Genel Kurulu’nu yaptı.. Genel Kurulda yeni dönem yönetim kurulu; Başkan Mustafa Özgü, Genel Sekreter Dr. Fatoş Giritli, Dış İlişkiler Basın Yayın Sorumlusu Doç. Dr. Ahmet Güneyli, Veznedar Osman Bayhanlı, Sosyal İlişkiler Sorumlusu Barış Önel, Lokal İşleri Sorumlusu Salahi Erkudret ve üyeler Yrd. Doç. Dr. Nazım Kaşot, Hüseyin Gürşan, Ali Alp Kolozali ve Kerim Şad Kolozali olarak belirlendi.



Gençlik Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, “Yönetim Kurulu, 2018-2019 çalışma takvimini hazırlamak için Temmuz ayında bir araya gelmiş ve Kuzey Kıbrıs’ta özelde gençlerin genelde toplumun gelişimine katkı sağlamak için yeni bir çalışma programı ortaya koymuştur. Eylül 2018 dönemi itibariyle söz konusu program kamuoyu ile paylaşılacaktır” dendi.