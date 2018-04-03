“Gençlik köylere kök salmalı”

Fehime ALASYA

Güzelyurt’un batı bölgesindeki köylerde yaşam süren vatandaş, bölgenin canlanmasını gençliğin köylere kök salması gerektiğine bağlarken, çözüm önerisi olarak da ‘kırsal kesim arsası’ veya ‘uygun fiyata sosyal konut’ projeleri olduğu işaret edildi. Devletin ve belediyelerin yapması gereken çalışmalara değinildi.

Güzelyurt’un batı bölgesindeki köylerden Zümrütköy, Akçay ve Bostancı’ya giden YENİDÜZEN, vatandaşın nabzını tuttu. Daha yaşanası bir bölge için neler yapılması gerektiğini, bölge sakinlerinden dinledi.

Tüm köylerde dillendirilen en büyük sorunlar arasında gençlere iş imkânı ve devlet desteği olurken, çözüm umudu ise ‘kırsal kesim arsası’ veya ‘uygun fiyata sosyal konut’ projeleri…

Köylerde gençlere sağlanan uygun fiyata arsalar ile bölgenin daha da canlanacağına inan vatandaşlar, bunun yanında alt yapı ve kredi gibi konularda da destek verilmesi gerektiği inancında.

Devletin gençlere yapabileceği en büyük katkı arasında ise ‘uygun fiyata sosyal konut’ projeleri olduğu işaret edildi.

Devletin yanı sıra, her belediyenin de bünyesinde bulunan köylere daha fazla ilgi göstermesi gerektiği de birçok vatandaşın çözüm önerisi arasında yer aldı.

Genç kesimin Güzelyurt’a sığmadığı görüşünde olan bazı vatandaşlar, “Sosyal yaşam aktiviteleri şehir merkezlerinde daha fazla, o yüzden gençlik dışarı kaçıyor, burayı mal sahipleri terk etmiyor” diyerek, gençliğin sadece sosyal aktivite için farklı bölgeleri tercih ettiğini ifade etti.

Narenciyedeki en büyük sıkıntının susuzluk olduğuna değinen bölge halkı, Türkiye’den gelen suyun bir an önce uygun fiyata tarıma verilmesi gerektiğinden yana hemfikir.

Tüm bunların yanında köylerdeki kahve kültürünün de şehre göç eden gençlerle birlikte yok olmaya yüz tuttuğu belirtildi.

“Zümrütköy’den evlenip kaçan 60 kişi…”

Zümrütköy muhtarı Erhan Celaller ise evlenip kendi köyünden göç eden gençleri işaret ederek, köyün büyük kaybı olduğunu belirtti.

Celaller, “Bugüne dek Zümrütköy’den evlenip kaçan 60 kişi oldu. Bu kişiler evlendi, 120 kişi oldu, ikişer de çocukları olsa 300 kişi demektir. 300 kişi her gün bakkala 20 TL bıraksa 60 bin TL demektir” diyerek savunduğu kaybı açıkladı, çözüm önerisinde bulundu.

BÖLGE SAKİNLERİ NE DEDİ?

Kani Tanaydın (Bostancı): “Gençlik Güzelyurt’a sığmıyor”

“Son zamanlarda bölgede öğrenci akımı ile canlandı diyebilirim, eskiden gelen Güzelyurt’un verileceği söylentileri dindi, halk biraz rahatladı. Narenciyemizde susuzluktan dolayı sıkıntı var. Ağaçlar yaşlandı, onların bazılarında tür değişimine geçildi ama yine de ağaçları gençleştirmek lazım. Gençlik Güzelyurt’a sığmıyor, sosyal yaşam aktiviteleri şehir merkezlerinde daha fazla, o yüzden kaçıyor, burayı mal sahipleri terk etmiyor. Kimse bahçesini kurutup kaçmıyor.”

İlker Kanıpek (Zümrütköy): “Belediyeler ve hükümetler köylere ilgi göstermeli”

“Burada kahve işletiyorum. Artık gençler iş gereği Lefkoşa’ya dağıldı, kahve kültürümüz de giderek yok oluyor. Kırsal kesim arsası verilse, bu gençlik bölgeye kök salacak, yaşam da muhakkak canlanacak. Bölgeye yatırım yapılmalı. Güzelyurt Serhatköy’den bu tarafa terk edilmiş bir bölgedir. Belediyeler ve hükümetler köylere ilgi göstermeli, sadece çöp almakla olmaz.”

Erhan Celaller (Zümrütköy Muhtarı): “Bugüne dek Zümrütköy’den evlenip kaçan 60 kişi oldu”

“Bölgedeki en büyük sıkıntı narenciyenin pazar piyasasının olmamasıdır. Bunun nedeni de bence Kıbrıs Meyve ve Sebze isletmecilik Ltd yani Cypfruvex’in tamamen iç piyasadaki tüccara işlemesidir. Türkiye’den gelen tüccar, hükümet destekli bir fabrikanın her şeyine el koyar, onun belirlediği fiyatlarla üreticinin malını alırlar.

İş imkânları yaratılsa bölge canlanacak diye düşünüyorum. Bölgedeki özel kurumlara bakarsak işgücü olarak yerli halkı desteklemediğini görüyoruz. Öncelikle üreticilere teşvik vermeli ve ürünlerini de almalı.

Gençliğe kırsal kesim arsası verilmesi bence şarttır. Ancak bu şekilde gençleri bölgede tutabilirler. Bugüne dek Zümrütköy’den evlenip kaçan 60 kişi oldu. Bu kişiler evlendi, 120 kişi oldu, ikişer de çocukları olsa 300 kişi demektir. 300 kişi her gün bakkala 20 TL bıraksa 60 bin TL demektir. Benzin, bakkal, hırdavatçı, market derken köyün büyük kaybı var.”

Olgun Derya (Zümrütköy): “Devlet bürokrasisi bıktırdı, hantal yapı usandırdı”

“Bir yer istimlak edileceğinde sadece resmi gazetede çıkıyor, bir avuç ülkedeyiz, yürüyerek gelseler bizi bulabilirler ama yapmıyorlar, gizlin gizlin iş çeviriyorlar. Yıllardır gidip geliyoruz, bir memurun dudağındayız. Malın var kiraya veriyorsun, ödemiyor, mahkemelik oluyorsun ama hakkını alamıyorsun. Devlet bürokrasisi bıktırdı, hantal yapı usandırdı. Bu durum insanları yolsuzluğa, hukuksuzluğa itiyor."

Hasan Kızıltaç (Akçay): “Asgari ücrete çalışan iki kişi ev sahibi olamıyor”

“Bölgenin kalkınacağına dair bir inancım yoktur. Güzelyurt biraz canlanıyor gibi olsa da yine de canlanmadı. Kırsal kesim arsası vermekle de olmuyor, devlet her şeyini hazır etmeli, alt yapısı ile uygun kredileri ile devlet vatandaşına yardımcı olmalı. Asgari ücrete çalışan iki kişi ev sahibi olamıyor, bunları görüp önlemeliler, yardımcı olmalılar. Ülkenin kalkınması gerek, bölgenin değil.”

Tahir Ayken (Akçay): “Devlet sosyal konut yapsın, uygun kiraya versin”

“Gençlere arsa vermeliler veya en iyisi devlet sosyal konut yapsın, uygun kiraya versin. Gençlerde ev yapacak para mı var, devlet bu konularda yardım etmeli. Her şey pahalı, emekliyiz ama buna rağmen ayın 15'i dendi mi cebimizde para kalmıyor, bu gençleri düşünemiyoruz bile, çok zor. Devlet inşaat yapsın, vatandaşını çalıştırsın, sonra da uygun fiyata kiraya versin. 5 tane oğlum var, bir tanesi yanımda değil, hepsi orda burada...”

Özkan Özkan (Bostancı): “Gençler için iş imkânı veya kırsal kesim arsası yaratılmalı”

“Su gelmezse bu bölge canlanmaz. Susuzluktan bölge öldü, her şey kurudu. Gençler için iş imkânı veya kırsal kesim arsası yaratılmalı.”

Ertaç Özoğluöz (Bostancı): “Gençlere iş imkânı yaratacak yatırımlar yapılmalı”

“Pahalılık çok, her şey dünya pahası... Önce ülke ekonomisi canlansın ardından bölge ekonomisi de canlanır. Köylere yatırım yok, önce köylere su verilmeli ama uygun fiyata. Ardından da yatırım yapılmalı. Gençlere iş imkânı yaratacak yatırımlar yapılmalı. Gençlere bir arsa verirken parası var mı yok mu yatırım yapabilecek mi sormuyorlar... Bu hayat pahalılığında ev yapmak kolay mı?”