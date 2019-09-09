Gençlik Gücü’nde rengarenk gün

Lefkoşa Çağlayan bölgesi yeni bir merkezle, yeni bir çehreye kavuştu.

Gençlik Gücü Spor Kulübü’nde Ada Cimnastik İhtisas Spor Derneği bünyesinde yeni bir salon açıldı.

Mazhar İqbal Choudhry Salonu açılışında minikler gösterileri ile nefes kesti. Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ve iş insanı Mazhar İqbal yanısıra Ada Cimnastik, Gençlik Gücü ve Cimnastik Federasyonu yetkilileri de açılışta hazır bulundu.