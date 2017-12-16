Gençlik Gücü salladı, Yenicami yıkılmadı: 4-1

K-Pet Süper Lig’in 13. Hafta açılış maçında Yenicami konuk ettiği Gençlik Gücü’nü 4-1 mağlup ederek 3 puanı alan taraf oldu. İlk yarısı 2-0 Yenicami üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısı büyük çekişmeye sahne oldu. Oyunda üstünlüğü ele alan G.Gücü farkı 1’e indirirken Yenicami üzerinde büyük baskı oluşturdu. Son 10 dakikalık bölümde G.Gücü savunmasının aldığı risklerden oluşan şansları değerlendiren Yenicami bulduğu 2 golle maçı 4-1’lik skorla kazandı. Maçta Yenicami’nin galibiyet sayıları Ünal Kaya (2), John Ebuka ve Mehmet Altın’dan geldi. G.Gücü’nün tek sayısını genç futbolcu Sezgin Dağ kaydetti. Bu sonuçla Yenicami 24 puan ve maç fazlası ile liderliğe yükselirken, G.Gücü 14 puanda kaldı.

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Mehmet Malek**, Halil E. Canaloğlu**, Ahmet Özkurtuluş**

YENİCAMİ

Ercan Samancıoğlu**

Mehmet Göktaş**

Ömer Gül**

(Dk.72 Behiç)*

Eray Halil**

(Dk.80 Yasin)*

Oladele Oshobe**

Ünal Kaya***

Mehmet Altın***

Emin Atabek***

Salih Güvensoy**

John Ebuka**

Eren Aktaş**

(Dk.59 Tansel)**

G.GÜCÜ

Çağatay Gürler**

Uğur Sönmez**

Derviş Özeralp*

(Dk.69 Ahmet Can)*

William Owusu*

Agit Altan*

(Dk.46 Sezgin)**

Gökhan Özer**

(Dk.89 Zeeb)

Ali Akbulut**

Özcan Saygı**

Hascan Kırmaz**

Debola Ogunseye**

Hakan Karacaoğlu**

GOLLER: Dk.25 ve 83 Ünal Kaya, Dk.41 John Ebuka, Dk.90 Mehmet Altın (Yenicami) – Dk.53 Sezgin Dağ (G.Gücü)