Gençliğin isyanı işsizlik, eğitim, askerlik

Sorunlarda hemfikir olan gençler, farklı çözüm önerileri ortaya koydu

Fehime ALASYA

7 Ocak 2018 seçimlerinde yarışacak farklı partilerin en genç isimleri, en acil adım atılması gereken konular ve en önemli sorunlara ilişkin sıralama yaptı…

Sorunlarda hemfikir olan gençler, farklı çözüm önerileri ortaya koydu…

Birçok sivil toplum örgütü temsilcisi, bürokrat, öğretmen ve akademisyenin olduğu ‘aday’ profilleri içerisinde deneyimli siyasetçilerin yanı sıra genç yaşta siyasete atılan birçok isim yer alıyor.

Milletvekili olmaları durumunda hangi konularda acilen girişim yapacaklarını YENİDÜZEN’e değerlendiren en genç adaylar, gerçekleştirecekleri ivedi konulara değindi.

Ele alınacak sorunlarda hemfikir olan genç milletvekili adayları, farklı çözüm önerileri ortaya koydu…

1991 doğumlu Halkın Partisi (HP) Lefkoşa Milletvekili Adayı, 26 yaşındaki Cemre Günsel Esengin, 1987 doğumlu Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Adayı 30 yaşındaki Feriha Tel, 1990 doğumlu DP Mağusa Milletvekili Adayı 27 yaşındaki Elif İlgün ve 1990 doğumlu TDP Girne Milletvekili Adayı 27 yaşındaki Meral Başkal 7 Ocak 2018 Erken Genel Seçimleri’nde yarışacak ‘En genç’ milletvekili adayları arasında yer alıyor…

‘İvedi’ çözüm konusunda ortak nokta: Sağlık ve eğitim

Hemen hemen aynı sorunlardan söz eden genç adaylar, farklı nedenlere değinerek, kendi çözüm önerilerini dile getirdi.

Eğitim ve sağlık konusu tüm adayların ‘ivedi çözüm’ gerektiren ilk listesinde yer alırken, doğru tespit, yönlendirme ve planlamanın önemine değinildi.

Adaylar, eğitim ve sağlığın yanında, çevre, sivil toplum ağı, işsizlik, gıda güvenliği, hal yasası, müşavirliğin ortadan kaldırılması gibi pek çok konuya değindi.

‘Askerlik’ irdelendi…

Öncelikle ele alınması ve hemen adım atılması gereken sorunlar arasında ‘askerlik’ de yer aldı. Askerlik konusunu ele alan adaylar, ‘vicdani ret’ konusunda fikirlerini sundu. Kimisi Kıbrıs konusundaki çözüm ile bu konuya köklü çözüm bulunacağını savundu, kimisi ise vicdani rt konusunda halkın daha detaylı bilgilendirilmesi gerektiğini savundu.

En genç adaylar ‘Milletvekili olursam’ dedi:

CTP Adayı Feriha Tel (1987 doğumlu): “İlk olarak eğitim ve sağlıkta elzem olan ihtiyaçları tespit edip bunlardan başlardım.” DP Adayı Elif İlgün (1990 doğumlu): “İlk olarak ülkedeki gençlerin işsizliğini ele alırdım. Ben motor sürücüsü bir kadınım ve bu bağlamda trafikle ilgili çalışmalarım olurdu” Cemre Günsel Esengin (1991 doğumlu) “Ülkede birçok konuda sıkıntı var, bu bağlamda ilk nereden başlardım diye düşünüyorum...” TDP Adayı Meral Başkal (1990 doğumlu): “Sağlıklı yarınlar yetiştirmek için, gerekli yasal mevzuatları düzenlemek için çalışacağım”

Genç adaylar ne dedi?

CTP Milletvekili Adayı Feriha Tel:

“İlk olarak eğitim ve sağlık”

“Eğitimdeki kaosun ve sağlıktaki birçok problemin, bunun gibi ulaştırma ve daha birçok alanı da sayabiliriz. Tüm bu alandaki sıkıntıların nüfus politikası olmadığından kaynaklandığını düşünüyorum. İlk olarak nüfus politikasını belirlemekle işe başlardım.

Eğitim ve sağlıkta elzem olan ihtiyaçların tespit edilip bunlarla ilgili adım atılması lazım. Bunun içerisine hala olmayan özel eğitim ve okul öncesi yasası yapmakla başlardım, bunların en hızlı şekilde revize edilip, meclisten geçirilmesi gerekir. Bu da benim için öncelikli konulardan biridir.

Bunun yanında Yeşil Barış Hareketinde bulunuyorum, orada yönetim kurulu üyesiyim, o yüzden çevre konusunda çok duyarlıyım, bu konuda birçok çalışma yapmak isterim. Çevre konusunda denetleme ve cezai yaptırımlarda bulunurdum. Bunlar için bire bir çalışma yürütmek isterim.

Parti politikamızda da olduğu gibi gençlik ile sivil topluma ağı oluşturulması için çalışmalara başlardım. Gençler daha aktif hale gelebilmeli. Sivil toplum için bu ağ çok önemli diye düşünüyorum. Projelere gençler ve çocuklar kanalize edilsin.

Kıbrıs sorununun çözümü zaten bizim partimizin önceliğidir, Kıbrıs sorununun çözülmesi ve askerliğin ortadan kalkması taraftarıyım”.

DP Milletvekili Adayı Elif İlgün:

“Ülkedeki gençlerin işsizliğini ele alırdım”

“Şu an işletmeci olarak görev yapıyorum, bir barım var. İlk olarak ülkedeki gençlerin işsizliğini ele alırdım. Ben motor sürücüsü bir kadınım ve bu bağlamda trafikle ilgili çalışmalarım olurdu.

Partimizin de manifestosunda olduğu gibi fırsat eşitliğiyle alakalı konularda çalışmalarım olurdu.

Eğitimle alakalı genel olarak eksiklerin nerede olduğunu araştırırdım. Mezun olan gençlerin işsizliğini önleyebilmek adına bölümlere sınırlamalar getirirdim. İhtiyaç doğrultusunda bölümlere yönlendirme yapar, her çocuğun ilgi alanının keşfedilmesi ve bu bağlamda yönlendirilmesi için çalışmalarım olurdu.

Askerlik konusunda ise gerekli çalışmaları da süreç içerisinde takip edip yaklaşımlarda bulunurdum.”

TDP Girne Milletvekili Adayı:

“Sağlıklı yarınlar yetiştirmek için…”

“Şu anda kendi özel kliniğimde diyetisyen olarak hizmet vermekteyim. Bunun yanında özel bir üniversitenin yemekhanesinde hizmet veren bir catering firmasında yönetici diyetisyen olarak çalışmaktayım.

Ben temiz siyaset anlayışının tüm topluma ulaşmasını istiyorum. Vekil seçildiğim takdirde uzmanlık alanım olan gıda güvenliği konusunda adımlar atacağım. Bu yönde soframızda sağlıklı besinleri tüketmek için ve sağlıklı yarınlar yetiştirmek için, gerekli yasal mevzuatları düzenlemek için çalışacağım.

Ülkemizin en büyük sorunu denetimsizliktir. Bu her yere sıçramış durumda. Ne yapılanı denetliyoruz, ne de yapılmayanı. Bu denetimsiz yapı oluştuğu için, herkes her istediğini yapabiliyor. Yapanın yanına kalıyor. Çünkü gerekli tespitler yapılıp, cezai yaptırımlar uygulanmıyor. Kaçak işçiler, iş kazalarında ölüyor. Ancak bugün bakalım binlerce kaçak işçiyi rapor edebiliriz. Aynı durum kaçak taksicilerde de aynı, sağlıkta da aynı, diğer sektörlerde de aynı… Denetimsizlik, en büyük sorunumuzdur. O yüzden ilk icraat olarak göreve buradan başlayacağım.

Biz parti olarak da gençlerimizin önünü açabilmek için, askerlik sürelerinin hem kurumun hem de bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde yeniden düzenlenip kısaltılması için çalışacağız. Eğitim alanında da üniversitelerimizde KKTC vatandaşlarına yönelik bölüm kotası uygulamasına geçilerek, doğru yönlendirmeler sayesinde genç işsiz nüfusu azaltma çabası içerisinde olacağız. Bunun yanında meslek okullarının ve meslek kurslarının da gelişimini sağlayarak ihtiyaca yönelik düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

Yani özetle kendi ihtiyaçlarımıza ve kendi karakterimize uygun bir eğitim sistemi oluşturmak için kendi üniversite sınav sistemimizi oluşturacağız.”

HP Milletvekili Adayı Cemre Günsel Esengin:

“Basit ve küçük adımlar atılmalı”

“Şu an avukat olarak görev yapıyorum. Ülkede birçok konuda sıkıntı var, bu bağlamda ilk nereden başlardım diye düşünüyorum... Parti olarak da öne çıkardığımız bazı başlıklar var. Bunlardan Müşavirliğin kaldırılması ve üçlü kararname atama şeklinin değiştirileceği yasa taslağımızdır.

Bir diğer icraatım da hal yasası ve gıda yasası olarak bilinen konuyla ilgili, güvenli gıda sistemini getireceğimiz ikinci girişimim olacak. Üçüncü olarak da faiz yasası konusuna el atmak olacak.

Hükümet icraatı olarak ise toplumsal cinsiyet eşitliği dairesinin fiiliyatta hayata geçirilmesidir, bu benim için de şahsen çok önemli bir konudur, diğer önemli konu da rehabilitasyon merkezinin hayata geçmesidir.

Bunlara ilaveten de eğitim ve sağlık için derhal girişim yapılmalı. Basit ve küçük adımlar atılmalı. Etkin denetim bu konuda şart. Sağlık da öyle…

Vicdani ret konusunu da destekliyorum. Parti olarak da manifestomuzda bu vardır. Anayasa değişikliğini de bu konuda illaki gerek görmüyorum. Önce vicdani ret kavramının idrak edilmesi gerekiyor.”