Gençler’in gözü iç sahada

Hüseyin KIRAL

Süper Lig’de iyi bir ilk devre geçirdikten sonra yaşadığı sorunlar nedeni ile kötü bir ikinci yarı geçiren Gençler Birliği’nde teknik adam değişimi sornası kötü sonuçlar alınmaya devam ediyor. İkinci devrede bugüne kadar sadece tek galibiyet alan İskele ekibinde Bülent Aytaç yönetiminde çıkılan Yeşilova maçı da farklı kaybedildi.

G. Birliği Teknik Direktörü Bülent Aytaç, “Yeşilova çok kaliteli bir takım. Bu maça giderken puan veya puanlar çıkarabileceğimizi düşünerek gittik, fakat başaramadık” dedi. Bu dakikadan sonra kalan son beş haftada oynayacakları maçlara odaklandıklarının altını çizen Aytaç, “Lig bizim için şimdi başladı” açıklamasını yaptı.

Hedef iç saha maçları

“Takımla birlikte çalışmaya başlayalı daha bir hafta oldu. Henüz biri birimizi yeni yeni tanımaya başlıyoruz. Durumumuzun ne kadar kötü olduğunu oyuncularıma anlatmaya çalışıyorum, umarım bu günden itibaren oyuncularım beni daha iyi anlayacaklar” açıklamasını yapan G. Birliği Teknik Direktörü Bülent Aytaç, “K. Kaymaklı maçı ile birlikte lig bizim için yeni başlamış olacak” dedi. Aytaç, “Ligin son beş haftasına girilirken kendi evimizde K. Kaymaklı, Ozanköy ve son olarak Binatlı ile oynayacağız. Bu üç maçtan alacağımzı galibiyetler bekli de bize Play out oynanmayacak” dedi.

Aytaç: “Eksiğiz ama Kaymaklı maçını mutlaka kazanacağız”

Merit Alsancak Yeşilova karşılaşmasında olduğu gibi hafta sonu oynanacak olan Küçük Kaymaklı karşılaşmasına da cezalı ve sakat oyuncular nedeni ile ideal 11’i ile çıkamayacaklarını belirten Aytaç, “Eksik olmamıza rağmen Kaymaklı ile kendi evimizde oynayacağımız maçı mutlaka kazanacağız” dedi. Aytaç, Kaymaklı takımının İskele’ye gelirken, Cihangir ile oynayacağı kupa maçı nedeni ile yorgun geleceğini ve bu avantajı iyi kullanıp galip gelmek istediklerini söyledi.