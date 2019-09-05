“Gençlerin de sanata ilgisini arttırmaya çalışıyoruz”

Dila ŞİMŞEK

Ressam Faruk Oktay Aksoy, Girne’de açtığı sanat galerisinde, ressam eşinin ve kendisinin eserlerini sergiliyor. Resme olan tutkusunun babasından ve dedesinden geldiğini söyleyen Aksoy anlatıyor…

64 yaşındaki Aksoy, 1970’ten beri ressamlık yaptığını söylüyor, Türkiye’de basılıp satılan 600’ün üstünde kartpostalı olduğunu ifade ediyor.

“Dedem çok iyi resim çizerdi, babam ise profesyonel ressam… Ben üçüncü kuşağım”

İçindeki yeteneği çok küçükken keşfettiğini belirten Aksoy, “Dedem çok iyi resim çizerdi, babam ise profesyonel ressam… Ben üçüncü kuşağım yani… Böyle olunca, yeteneğimi keşfetmem de çok zamanımı almadı. Zaten aileden gelen bir tutku vardı. Eşimin ailesi de sanata çok düşkün, annesi çok iyi resim çiziyor, bu yüzden o da resme yatkındı” diyor.

“İlk geldiğimiz zamanlarda sanata ilgi azdı, insanların resim satın alma gibi bir alışkanlığı da yoktu”

İstanbullu Aksoy, eşinin resim ve sanat fuarları düzenlediğini, onlarca firmayı koordine ederek fuara getirdiğini dile getiriyor. “Bir Kıbrıs fuarında sergi düzenledik. Açılışı rahmetli Denktaş yapmıştı. Kendisi de fotoğrafları ve kartpostalları çok severdi. Nostaljik konular işlediğim için dikkatini çekmişti. Denktaş eşim aracılığı ile bana sordu, Kıbrıs’ta gelip atölye açar mısınız diye, biz de bir hafta düşündük ve gelmeye karar verdik” diye devam ediyor.

İstanbul’da üç tane atölyesi olduğunu söyleyen Aksoy, “Her şeyi geride bırakıp 1988’de buraya geldik. İlk geldiğimiz zamanlarda sanata ilgi azdı, insanların resim satın alma gibi bir alışkanlığı da yoktu. Baya zorluk çektik, geri dönmeyi bile düşündük” şeklinde konuşuyor.

“Emeğimizi, değerinden çok daha düşük fiyatlara sunmak zorunda kalıyoruz”

Gençlere sanatı sevdirmek adına, tablolarına değerinden az fiyat biçtiğini, özellikle onlara karşı ödemek kolaylıkları sağladığını ifade eden Aksoy, “Maalesef sanatçıların genel olarak böyle bir sorunu var. Emeğimizi, değerinden çok daha düşük fiyatlara sunmak zorunda kalıyoruz” diyor.

1967’den beri fotoğraf da çektiğini belirten Aksoy, fotoğraf ve resim bir bütündür diyor.

“Tüm eserlerim benim çocuğum gibi, hepsi hayatımdan bir parça, hepsinin yeri ayrı”

Askoy, sözlerine şöyle devam ediyor: “Tüm eserlerim benim çocuğum gibi, hepsi hayatımdan bir parça, hepsinin yeri ayrı. Eşimle birlikte açtığımız bu sanat galerisinde mutluyuz. Sanatı insanlara sevdirmek, ilgilerini kazanmak ve özellikle gençlere bu alışkanlığı ve farkındalığı kazandırabilmek en büyük dileğimiz”