Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, dün akşam Gençlik Merkezi Birliği’nin Gençlik Dairesi ve TİKA Lefkoşa Program Ofisi katkılarıyla düzenlenen “Üreten Gençler Buluşması”nı ziyaret ederek ürünleri yerinde inceledi. Erhürman’a ziyaretinde Girne milletvekili Fazilet Özdenefe ve Gençlik Örgütü yöneticileri de eşlik etti. Erhürman, CTP olarak uzun bir süredir “Üreten Yok Olmaz” sloganı altında yerli üreticileri desteklediklerini belirtirken, küçük toplumların ancak üretim yaparak varlıklarını sürdürebileceklerine işaret etti.

Gençlerimiz yok olmayacağımızı kanıtladı

Lefkoşa’daki Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşma yapan CTP lideri Tufan Erhürman, Kıbrıslı Türklerin küçük bir toplum olduğunu ve dünyadaki tüm diğer küçük topluluklar gibi varlığını ve kültürünü geleceğe taşıyabilme endişesi taşıdığının altı çizdi. Bir toplumun var olabilmesi için o toplumdaki gençlerin üretim yapması gerektiğine değinen Erhürman, “Üretim varsa toplum var olur, çünkü üreten yok olmaz” dedi. Gençlerin bu yaptığı etkinlik sayesinde bu toplumun yok olmayacağını kanıtladıklarını ifade eden Erhürman, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik etti.

Standları gezdi, ürünler hakkında bilgi aldı

Konuşmanın ardından “Üreten Gençler Buluşması”nda kurulan stantları tek tek gezen Ana muhalefet CTP lideri Erhürman, ürün sahiplerinden bilgi aldı. Ürünlerin üretim süreçleri hakkında da bilgi alan Erhürman, bu tip faaliyetlerin daha da artırılması gerektiğini dile getirdi.