Gençler’i Şenol sırtladı: 3-0

STAT: Cumhuriyet stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener***, Halil E. Canaloğlu***, Ferhat Tuna***

G.BİRLİĞİ: Ali Aydemir**, Sinan Öğüt**, Yusuf Beyazi**, Mehmet Aylanç**, Emir Dolu**, Yakubu Malik** (Dk. 86 Saddam Hussein), Şenol Şöför***, Arif Uysal*** (Dk.83 Sertan Kurukafa**), Mehmet Erol**, Nuo Emeka**, Halil Türen** (Dk.55 İbrahim Köse**)

BAF ÜY: Erdoğan Nay**, Mustafa Tekpınar*, Bünyamin Ayaz*, İltaç Keçeli*, Hasan Sedatgil**, Fikri Arslan**, Arif Öztürk*, Lawal Murtadah* (Dk.68 Chukwudi Obidaso*), Ediz Çukurovalı* (Dk.68 Hamis Çakır**), Charalampos Loizou**(Dk.73 Hüseyin Hürben*), Lelo Mbele**

GOLLER: Dk. 13 Şenol Şöför, Dk.68 Emeka, Dk.85 Şenol Şöför (G.Birliği)

SARI KART: Dk.12 Arif Öztürk (BÜY)

KIRMIZI KART: Dk.86 Mehmet Erol (G.Birliği)

K-Pet Süper Lig’in 16’ncı haftasında Baf Ülkü Yurdu’nu konuk eden Gençler Birliği, karşılaşmadan rahat bir galibiyet elde etti. Ülkü Yurdu karşısında daha Basklı bir futbol oynayan siyah kırmızılılar, ilk olarak Şenol’un ayağından gelen penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 78’inci dakikasında Şenol’un yaptığı ortaya Emeka’nın attığı golle Gençler Birliği rahatladı. Mücadelede son sözü Şenol söyledi. 85’inci dakikada düzgün bir vuruşla skoru belirledi. Gençler Birliği bu galibiyetle 25 puana yükselirken, Baf Ülkü Yurdu 14 puanda kaldı.

Önemli Anlar

Dk.12: Arif Solkanat ceza sahası içerisinde Arif Uysal’ı düşürdü hakem Mehmet Sezener penaltı noktasını gösterdi. Topun gerisine geçen Şenol Şöför topu ağlara yolladı. (1-0)

Dk.36: Baf Ülkü Yurdu savunmasının arkasına düşen topa Emeka kötü bir vuruş yaptı. Top kaleci Erdoğan’ın ellerinde kaldı.

Dk.40: sağ kanattan ceza sahası içine gelen topa gelişine bir vuruş yapan Yakubu Malik, pozisyondan yararlanamadı. Top kaleci Erdoğan’ın ellerinde kaldı

Dk. 68: Şenol’un yaptığı ortada top Emeka’nın karnına vurdu ve ağlara gitti. (2-0)

Dk. 78: Ev sahibi ekibin tehlikeli noktadan kazandığı serbest vuruşu Arif kullandı top kaleci Erdoğan’ın ellerinde kaldı

Dk.81: Kaleci Ali’nin uzaklaştıramadığı topu Blaise ceza sahasına indirdi. Hamis’in kafa vuruşunda top kısa düştü Gençler Birliği savunması topu uzaklaştırdı.

Dk.85: İbrahim’in ara pasıyla buluşan Şenol, yerden düzgün bir vuruşla topu bir kez daha ağlara gönderdi. (3-0)