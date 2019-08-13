“Gençlere tavsiyem: Bisiklet sürün!”

Dila ŞİMŞEK

Gönyelili Ersan Karayeğen, 7 senedir bisiklet yarışı yapıyor. Defalarca kez milli takımda yarışan ve birincilik ödülü alan Karayeğen, en büyük tutkularından biri olan sporu anlatıyor.

Bisiklet yarışlarına arkadaşının desteği ile başladığını kaydeden Karayeğen, 20 sene de ‘zıpkınla balık avlama’ da yarıştığını, bunun 8 senesinde milli takımı temsil ettiğini belirtiyor.

“Hiçbir bilgim ve isteğim yokken, bir yarışa katıldım”

Karayeğen, oğlunun bisiklet turnuvasında yarıştığını söylüyor. “Bir gün arkadaşım, Ercan Havalimanı yolunda yarış olduğunu söyleyerek benim de katılmam için ısrarcı oldu. Arkadaşım, ‘Gençlerin bilgisayar başından kalkması için yapıyoruz, sen de gelirsen yarış renklenir’ dedi. Başta ben ne anlarım falan desem de ikna oldum” diyor.

“Katıldığım ilk yarışta birinci geldim”

20 sene boyunca zıpkınla balık avlamada yarıştığını, bunun 8 senesinde ise milli takımı temsilen yarıştığını kaydeden Karayeğen, “Bu yüzden nefesimi kontrol etmek benim için zor olmadı. Katıldığım ilk bisiklet yarışında birinci oldum. Herkes şaşırdı, bu adam antremansız, bilgisiz nasıl şampiyon olur diye. Benim için çok keyifli bir yarıştı” şeklinde konuşuyor.

Tam 7 senedir bisiklet yarışlarına katıldığını anlatan Karayeğen, “Üç sene üst üste dağ bisikletinde şampiyon oldum. Aynı zamanda ikinciliğim ve üçüncülüğüm de var. Zihni Üney, bana bisiklet vererek yardımcı oldu. Geçen yıl Manisa’da bir yarışa katılarak üçüncü geldim, kısmetse tekrar katılacağım” diye konuşuyor.

“En büyük sorunumuz trafikteki dikkatsiz araç sürücüleri”

20 sene düzenli spor yapıp ağırlık çalıştığını belirten Karayeğen, “Keşke bunun yerine bisiklet sürseydim. Çünkü bisikletin, hem zihinsel hem de fiziksel faydalarını çok gördüm. Bisiklet süren kişinin, kendisine ve çevreye olan saygısı, trafik bilgisi artıyor. Aslında bizim tek sorunumuz, trafikte araç kullanan kişilerin telefon kullanması ve bizler için tehlike yaratmasıdır. Bir bisiklet yolumuz bile yok, olanlar da işe yaramıyor çünkü yanlış yapıldı. Güneydeki bisiklet yolları örnek alınarak bir çalışma yapılabilirdi. Ben zıpkınla balık avlıyorum ancak doğaya karşı korumacıyım. Orfoz dediğimiz balık türünün sayısı azaldı. Biz de korumaya alarak yumurtlama zamanı amatör avcılara yasak getirilmesini istedik. Çünkü gerek bilerek gerek bilmeden avlıyorlar. Yasal olarak bunun cezası olmasını istiyoruz” diyor.

“Federasyona gelirlerse bisiklet vererek sürmeleri ve yarışmalarını sağlar, birçok imkan tanıyabiliriz”

Karayeğen, bisiklet sürmenin faydalarına vurgu yaparak sözlerine şöyle devam ediyor: “Bisiklet ile ilgili tüm gençlere tavsiyem, özellikle yaşamlarını düzgün bir yolda çizerlerse, sağlıklı, düzgün, başarılı insanlar olurlar ve böyle kişilerin etrafında bulunurlar. Bu konuda ailelerin desteği ve teşviği de çok önemlidir. İsteyen herkese yardım kapımız açıktır, federasyona gelirlerse bisiklet vererek sürmeleri ve yarışmalarını sağlar, birçok imkan tanıyabiliriz. Sağlıklı bir yaşam için bisiklet çok önemli…”