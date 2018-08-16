Gençler’den Tonbara transferine itiraz

ZÜĞÜRT: “3 YILLIK SÖZLEŞME VAR”… G.Birliği Kulüp Başkanı İlker Züğürt, “4 Eylül 2017 tarihinde Tonbara ile Gençler Birliği arasında yapılan 3 yıllık sözleşme dururken, Türk Ocağı kulübüne de ayni tarihi gösteren ancak geçtiğimiz gün 13 Ağustos 2018’de tasdik edilen bonservis ile transferin geçersiz sayılması için itiraz ettik”

Hüseyin KIRAL

Yaşadığı sıkıntılardan yeni yeni kurtulmaya başlayan Gençler Birliği’nde Başkan İlker Züğürt ve yönetim kurulu üyeleri, Türk Ocağı’na transfer olan Tonbara ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na itiraz etti. Ellerinde üç yıllık sözleşmesi bulunan ve takıma katılması için 25 Temmuz 2018’de özel bir bankadan 800 Dolar bilet parası gönderdikleri yabancı oyuncuları Tonbara Tiongoli’nin Türk Ocağı’na transferinin hatalı olduğu gerekçesi ile iptali için itiraz yapıldı. Gençler Birliği Kulüp Başkanı İlker Züğürt yaptığı açıklamada, “4 Eylül 2017 tarihinde Tonbara ile Gençler Birliği arasında yapılan 3 yıllık sözleşme dururken, Türk Ocağı kulübüne de ayni tarihi gösteren ancak geçtiğimiz gün 13 Ağustos 2018’de tasdik edilen bonservisin geçersiz sayılması gerekiyor” dedi.

Züğürt: “Bu işin içinde iş var”

Gençler Birliği Kulüp Başkanı İlker Züğürt, yaptığı açıklamada “Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden de net bir şekilde görüldüğü gibi yabancı oyuncumuz Tonbara Tiongoli ile 2020’ye kadar sözleşmemiz var. Biz bu oyuncuyu kadromuza katmak için kendisine para bile gönderdik” dedi. Züğürt, “Geçmiş sezonlarda bizimle çalışan Türk Ocağı Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu, Tonbara’nın bizim bonservisli oyuncumuz olduğunu bile bile bu girişimi kulübüne yaptırması hiç doğru bir yaklaşım değildir, bu işin içinde bir iş var, bizimle uğraşmayı bıraksınlar” dedi.

“Kimse bulunmaz değildir”

Geçtiğimiz sezon kupa ve Play out maçları ile birlikte 37 maçta forma giyen yabancı oyuncumuz Tonbara Tiongoli’yi yeni sezonda da düşündükleri için para gönderdiklerini belirten Gençler Birliği Kulüp Başkanı İlker Züğürt, “Ancak kimse bulunmaz değildir, Tonbara bizim 2020’ye kadar sözleşmeli oyuncumuzdur, Türk Ocağı, yöneticileri gelsinler konuşalım, anlaşırız” dedi. Son zamanlarda oyuncu ayartmalarının moda olduğuna dikkat çeken İlker Züğürt, “Bunu yapanların da altında yatan kişilerin teknik direktörlerin olması çok üzücüdür” dedi.