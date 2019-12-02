Gençlerden ‘Eğitim için Dayanışma Konseri’
Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü Mülteci Hakları Derneği ile ortak dayanışma konseri düzenliyor.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü Mülteci Hakları Derneği ile ortak dayanışma konseri düzenliyor.
Mülteci çocukların etüt masraflarını karşılayabilmek adına düzenlenecek olan konserde, ülkemizin başarılı sesleri Çağdaş Aydaş, Hüseyin Karavezirler ve İsmail Saygılı sahne alacak.
Konser, 6 Aralık Cuma akşamı saat 19:00’da Naci Talat Vakfı’nda düzenlenecek.
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Etiketler : ctp , ctp gençlik, mülteci hakları derneği
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