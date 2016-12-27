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Gençlerde zirve DAÜ’nün

Gençlerde zirve DAÜ’nün

“2016 Gençler Güreş Ligi”nin son ayağı “Gençler Serbest Güreş Müsabakaları” geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

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Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “2016 Gençler Güreş Ligi”nin son ayağı “Gençler Serbest Güreş Müsabakaları” geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonunda yapılan müsabakalarda 64 puan toplayan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) birinciliği elde ederken, “2016 Gençler Güreş Ligi Şampiyonu” oldu.

Mertdoğan Soyalan, Oruç Ertürk, Mesut Ayar, Ercan Köse ve Serkan Köse’nin hakemliğinde gerçekleşen müsabakalarda Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ikinci, Yükseliş üçüncülüğü aldı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde başarılılara ödüllerini Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz verdi. Alınan sonuçlar şöyle:

 

1. DAÜ            64 Puan

2. YDÜ            48 Puan

3. Yükseliş       29 Puan

4. Gayretköy      6 Puan

5. Korkuteli         3 Puan

 

 

 

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