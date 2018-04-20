Gençlerde zirve DAÜ’nün

Kanı Aldağ

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Genç Erkekler Ligi'nde şampiyon Doğu Akdeniz Üniversitesi oldu. Final serisi üçüncü maçında dün akşam Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Yeni Erenköy karşı karşıya geldi. Erenköy Spor Salonu'nda oynanan ilk karşılaşmada elde ettiği galibiyetle seride 1-0 öne geçen Yeni Erenköy karşısında DAÜ ikinci karşılaşmayı kazanarak seriyi 1-1’e taşımıştı.

Lala Mustafa Paşa Spor Salonu'nda oynanan serinin üçüncü ve son maçında gülen taraf yine DAÜ oldu. Parke zeminden 3-0'lık skorla galip ayrılan DAÜ 2017 – 2018 sezonu Gençler Erkekler Ligi şampiyonu oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.