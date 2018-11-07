Gençler’de sıkıntı sürüyor

Gençler Birliği’nde başkan ve yönetim ile el sıkışarak teknik direktörlük görevinden 15 Ekim 2018 tarihinde ayrılan Bülent Aytaç, alacaklarına karşılık olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na 15 günlük yasal süresi çerçevesinde başvurduğu öğrenildi. KTFF tüzüklerine göre “Bir takım en fazla üç hafta teknik direktörsüz sahaya çıkar” süresini geçtiğimiz hafta oynanan Cihangir maçı ile dolduran Gençler Birliği’nde yönetim bir yandan takıma teknik direktör ararken, diğer yanda Aytaç ve ekibine ödenecek parayı bulmaya çalışıyor.

Mehmet Bolkan idmana çıktı

Gençler Birliği futbol takımının dün, Akova Eray Vudalı Stadı’nda gerçekleştirdiği idmana teknik direktör Mehmet Bolkan’ın katıldığı bilgisi gelirken, yönetim yaşanan sorunları çözmek ve hafta sonu Lefkoşa’da oynanacak olan Küçük Kaymaklı karşılaşmasına teknik direktörlü çıkmak için uğraş verdiği öğrenildi. Mehmet Bolkan’ın veya başka bir teknik adamın G.Birliği takımında görev yapabilmesi için G.Birliği yönetimi eski teknik direktörleri Bülent Aytaç ile ekibine anlaştıkları rakamı ödemeleri ve Aytaç ve ekibinin federasyona gidip imza atması gerekir.

“Olağanüstü genel kurul 18 Kasım’da”

Öte yandan, özellikle maddi sorunlar nedeni ile yaşanan sıkıntılar yüzünden G.Birliği’nde başkan İlker Züğürt geçtiğimiz hafta istifa ettiğini açıklarken, başkanlık için genel kurul tarihi de 18 Kasım 2018 olarak ilan edildi. Olağanüstü Genel Kurul’a gidecek olan GB’de İlker Züğürt’ün başkanlığında Asbaşkan olarak görev yapan Rifat Berkel’in aday olması beklenirken, takım kaptanı kaleci Ali Aydemir’in de bu şartlar altında futbol oynayamayacağını ve idmanlar çıkmadığı öğrenildi.