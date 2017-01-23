Gençler yenişemedi 1-1
Denizli ile Serdarlı A2 maçında 1-1 berabere kaldı
Haldun OKTAY
A2 Birinci Lig Beyaz Grup erteleme karşılaşmasında Serdarlı’yı konuk eden Denizli, son dakikalarda bulduğu golle 1 puanı kurtardı. Karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona ererken, 56’ncı dakikada konuk ekip adına sahneye çıkan Yılmaz Yıldırımlar, Serdarlı’yı 1-0 öne geçirdi. 85’inci dakikada Mert Akbatu takıma adına 1 puanı getiren golü attı. Karşılaşma 1-1 sona ererken, Denizli 19, Serdarlı ise puanını 16’ya yükseltti.
Stat: Denizli Bilal İyigün Stadı
Hakemler: Murat İzci, Cafer Bayraktar, Hatun Doğan
Denizli: Mustafa Alşan, Hakan Ilgaz, Servet Gurban, Ali Hardaldalı, Özcan Dağcıl, Görkem Pervane, Serdal Sümer, Tuncay Kurt, Mert Akbatu, Mehmet Alkan, Onur Tüzeyarar
Serdarlı: Muhammet Karabudak, Doğukan Kara, Mehmet Özrürk, Emre Denizalp, Mert Arık, Yunus Çağakar, Hakan dayanıkçı, İsmail Aydın, Turgay Sütçüoğluları, Yılmaz Yıldırımlar, İmirze Özer
Goller: Dk.85 Mert Akbatu(Denizli), Dk.56 Yılmaz Yıldırımlar(Serdarlı)
Sarı Kartlar: Dk.23 Görkem Pervane, Dk.40 Servet Gurban, Dk.90 Tuncay Kurt(Denizli), Dk.33 Turgay Sütcüoğulları(Serdarlı)