Gençler uzatmada vurdu: 3-2

K-Pet Süper Lig 21. hafta karşılaşmasında Gençler Birliği konuk ettiği Gençlik Gücü’nü uzatma dakikalarında bulduğu gol ile 3-2 yenerek alt sıralardan kurtulma adına önemli bir galibiyet elde etti. Gençler Birliği’ne galibiyeti getiren golleri 58. dakikada İbrahim Köse, 77. ve 90+3. dakikada Sertan Kurukafa kaydederken, Gençlik Gücü’nün golleri 70. dakikada Mamadou ve 86. dakikada Hasan Göksun kaydetti. Ev sahibi ekip 28 puana yükselirken, konuk Gençlik Gücü 23 puan ile haftayı noktaladı.

Karşılaşmanın 63. dakikasında konuk Gençlik Gücü penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Mamadou’nun vuruşunu kaleci Mehmet çelerek takımı adına önemli bir kurtarış yaptı.

STAT: Cumhuriyet Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı**, Zekai Töre**, Ali Karahasan**

G. BİRLİĞİ

Mehmet Kabasakal***

Sinan Öğüt**

Emir Dolu***

Mehmet Aylanç**

(Dk.82 Hasan)**

Tonbara Tiongoli**

Boran Esenler**

Kadir Erol**

Ahmet Kara**

Sertan Kurukafa***

İbrahim Köse**

Hussein Saddam**

TD: Serhat Ertürk

G.GÜCÜ

Ferhat Oğlak*

Hakan Karacaoğlu**

Ali Akbulut*

(Dk.60 H. Göksun)**

Agit Altan*

(Dk.84 Sezgin)

Uğur Sönmez**

Özcan Saygı**

(Dk.69 Orhan**)

Hüseyin Taşçı**

Derviş Özeralp*

Debola Ogunseye*

Maiya Bara Mamadou**

Gökhan Özer**

TD: Niyazi Göksun

GOLLER: Dk.58 İbrahim Köse, Dk.77 ve Dk.90+3 Sertan Kurukafa(G.Birliği),Dk.70 Mamadou, Dk.86 Hasan Göksun (G.Gücü)

Fotoğraf: Kanı Aldağ