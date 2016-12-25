STAT: Dr. Fazıl Küçük Stadı

HAKEMLER: Emre Öztaşlı, Mehmet Ekşici, Enver Kalkın

MORMENEKŞE: Doğuhan Ergazi, Yusuf Beyazi, Fetin Beyitoğluları, Mehmet Sakallı, Mehmet Fuat (Dk.72 Ekrem), Ali Bayır, Emre Kuvvetlişahin, Burak Tünsay (Dk.68 İskender), Sami Yahat, Lawrence, David Anna

G.BİRLİĞİ: Ali Aydemir, Sinan Öğüt, Yunus Kalaycı, Barış Dağ, Emir Dolu, Yakubu Malik (Dk.83 İsrael), Arif Uysal (Dk.88 İbrahim Köse), Zayd Moise, Sertan Kurukafa (Dk.66 Kaan), Şenol Şöför, Halil Türen

GOL: Dk.45 Arif Uysal (G.Birliği)

K-Pet Süper Lig’in 14’üncü haftasında Mormenekşe ile Gençler Birliği karşılaştı. Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan mücadelede gülen taraf 1-0’lık skorla İskele ekibi oldu. G.Birliği’nin galibiyet sayısını 45+1’inci dakikada Arif Uysal kaydetti. Bu sonuçla G.Birliği 21 puana yükselirken, Mormenekşe 8 puanda kaldı.

Önemli anlar

Dk.11: Barış’ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Doğuhan çıkardı. Dönen topta Emir’in vuruşunu savunma çizgiden çıkardı.

Dk.25: Gelişen Gençler Birliği atağında Şenol’un ceza alanı dışından vurduğu şut kale direğinin az farkla üstünden dışarı gitti.

Dk.44: Şenol’un ceza sahasının içerisinden vuruşunda kaleci çıkarırken dönen topa Şenol’un tekrar vuruşunda kaleci Doğuhan başarılı oldu.

Dk.45: G.Birliği’nden Arif Uysal’ın yaklaşık 25 metre mesafeden vuruşunda kaleci Doğuhan müdahalede yetersiz kalınca konuk ekip öne geçti: 0-1

Dk.72: Mormenekşe’den Fetin’in kullandığı serbest vuruşta top az farkla direğin yanından dışarı gitti.

Dk.81: Ekrem’in ceza alanına kullandığı serbest vuruşta Sami’nin kafa vuruşunda top yan kale direği yanından dışarı gitti.