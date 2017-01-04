KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen gençler ligi öncesi bu akşam Süper Kupa karşılaşmaları oynanacak. Federasyon tarafından yapılan açıklamada bugün Atatürk Spor Salonu’nda saat 18.00’de genç kızlarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), genç erkeklerde ise saat 19.30’da YDÜ ile Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Kulübü Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

2016 – 2017 sezonu gençler ligi ise 7 Ocak Cumartesi günü başlayacak. Genç kızlarda ligin ilk karşılaşması UKÜ Arena’da UKÜ ile Şahlan Spor Kulübü arasında oynanacak.