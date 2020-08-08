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Gençler sahili temizleyecek

Gençler sahili temizleyecek

Studio Cosmos ve Actiwetea’nin organizasyonuyla düzenlenecek 1. Sahil Temizleme etkinliği, 12 Ağustos’ta DAÜ Beach Club’da yapılacak.

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Studio Cosmos ve Actiwetea’nin organizasyonuyla düzenlenecek 1. Sahil Temizleme etkinliği, 12 Ağustos’ta DAÜ Beach Club’da yapılacak.

Saat 14:00’da başlanacak etkinliğe yemek arasından sonra da devam edilebilecek. Daha fazla bilgi almak isteyen kişilerin 0533 880 7486 numarasına ulaşmaları istenildi.

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